Atacantul Virgiliu Postolachi a fost trasnferat de la PSG la Lille

Atacantul Virgiliu Postolachi din Republica Moldova a fost trasnferat de la PSG la Lille, a anunţat gruparea vicecampioană a Franţei, potrivit news.ro

Jucătorul de 19 ani, care are şi cetăţenie franceză şi română, a semnat un contract pentru patru ani.

Postolachi a fost transferat gratis, dar PSG va încasa o cotă dintr-o posibilă revânzare a jucătorului.

"Virgiliu este un jucător interesant pe care am avut şansa să-l achziţionăm. El are abilitatea unui , un jucător de careu cu caracteristici de golgheter, dar nu numai atât. El munceşte din greu, este capabil de a crea dezechilibre în zona de atac. El are un profil special, care în general presupune precizie şi exprienţă. Antrenorii noştri îl vor ajuta să se dezvolte, deoarece este încă tânăr şi are o marjă considerabilă de creştere, care ar trebui să-i permită paşii necesari către prima echipă", a declarat managerul genral al clubului Lille, Marc Ingla.

Postolachi este disputat de federaţiile din România şi Republica Moldova pentru echipa naţională. Cazul a ajuns la FIFA, care va decide pentru ce reprezentativă poate evolua tânărul atacant.

Lille a terminat pe locul 2 în Ligue 1, sezonul trecut, şi va evolua în grupele Ligii Campionilor.