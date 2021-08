Eugenio Barba, Michele Noiret, Julia Varley, Eyal Dadon, Irina Kruzhilina şi Andreas Manolikakis vor susţine ateliere şi masterclass-uri în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu (FITS), informează un comunicat de presă, conform agerpres.

"Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu are o bogată secţiune dedicată atelierelor şi masterclass-urilor, la care vor participa nume mari din lumea artistică mondială. Eugenio Barba, Michele Noiret, Julia Varley, Eyal Dadon, Irina Kruzhilina şi Andreas Manolikakis sunt personalităţile prezente la Sibiu în cadrul acestei secţiuni din cadrul FITS 2021. Atelierele şi masterclass-urile se vor desfăşura în format fizic şi online", se precizează în comunicatul organizatorilor.

"Dramaturgie vizuală, spaţiu, personaj şi poveste", cu Irina Kruzhilina, de la New School of Drama, SUA, cu o durată de 3 ore, se va desfăşura în 20 şi 21 august, ora 10.00, în Sala festivă a Bibliotecii ASTRA.În cadrul atelierului, artiştii de teatru vor explora dezvoltarea personajelor şi a poveştilor dramatice din perspectivă vizuală şi spaţială. "După o introducere în conceptele de bază ale dramaturgiei vizuale şi ale expresiei vizuale, voi aloca o serie de exerciţii cu scopul de a dezvolta gândirea teatrală, spaţială şi tridimensională a creatorilor de teatru, de la actori, la scriitori. Atelierul va propune abordări axate pe spaţiu, holistice şi colaborative ale storytelling-ului (cum ar fi analiza spaţială şi criminalistică şi construcţia de lumi) cu scopul de a obţine poveşti fluide şi a cataliza crearea de personaje integrate în şi ghidate de complexe lumi ingenioase. Atelierul va fi un spaţiu de formare în cadrul căruia se vor explora modalităţi creative de aplicare a practicilor vizuale şi spaţiale, oferindu-le participanţilor puncte de pornire alternative pentru noi materiale şi permiţându-le totodată să-şi plaseze personajele şi poveştile în tabloul general al experienţei teatrale", explică Irina Kruzhilina.Condiţia de participare este prezenţa în ambele zile de atelier."Gândirea în acţiune" este tema masterclass-ului pe care îl vor susţine Eugenio Barba şi Julia Varley, de la Odin Teatret, Danemarca. Evenimentul din 22 august, ora 10.00, de la Sala festivă a Bibliotecii ASTRA, va dura 2h30min.Masterclass-ul va aborda diferitele niveluri de organizare a unui spectacol de teatru şi aspectele de bază ale antropologiei teatrale, cum ar fi tehnici de zi cu zi şi nu numai, mişcare/acţiune, imobilitate statică/dinamică, energia în spaţiu şi în timp, tehnici de montaj, dramaturgia regizorală, dramaturgia actoricească, percepţia regizorului, dar şi a spectatorului.Michele Noiret va susţine ateliere în zilele de 23, 24 şi 25 august, ora 10.00, la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale "Cindrelul Junii", cu o durată de 3 ore."Atelierul reprezintă un punct de pornire pentru a ne da seama cum se influenţează disciplinele între ele în practică. La începuturile activităţii mele coregrafice, discutam despre personaje coregrafice, pentru că întotdeauna am fost inspirată de prezenţa singulară şi de umanitatea fiecărui dansator. Dansul, teatrul şi cinematografia au multe lucruri în comun, pe care le explorez în mod regulat în creaţiile mele. În cadrul acestui atelier, ne vom concentra pe aptitudini fizice, pentru a vă ajuta să învăţaţi să vă ascultaţi pe voi înşivă şi pe ceilalţi, să vă eliberaţi, corporal şi mental. Apoi, în diverse situaţii, vom aborda o serie de comportamente, atitudini şi relaţii interpersonale prin priviri, gesturi şi mişcare", spune Michele Noiret.După ce a absolvit Mudra School din Bruxelles, înfiinţată de Maurice Bejart, Michele Noiret l-a întâlnit pe Karlheinz Stockhausen. A studiat sistemul compozitorului de notare a gesturilor şi a lucrat cu acesta ca solistă timp de 15 ani. În 1986, şi-a înfiinţat propria companie. Din 1997, Noiret foloseşte tehnologii interactive de sunet şi imagine în cercetările sale coregrafice. În plus, şi-a dezvoltat un stil de notaţie coregrafică precis şi personal.Eyal Dadon, fondatorul, directorul artistic şi coregraful Companiei Sol Dance, va susţine în 26, 27 şi 28 august, la ora 10.00, masterclass-ul de dans "Comunicare", la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale "Cindrelul Junii".Atelierul abordează mişcare din punct de vedere mental şi tehnic. Eyal Dadon conduce ateliere din întreaga lume, evenimente în care pune accent pe conexiunea noastră cu noi înşine. Cum creăm legături, cum creăm atmosferă, conectare şi deconectare pe tot parcursul mişcării? Toate aceste întrebări vor fi cercetate în atelier. Participanţii trebuie să aibă cunoştinţe de bază în domeniul dansului.Eyal Dadon şi-a început cariera ca dansator şi coregraf la Kibbutz Contemporary Dance Company, iar de-a lungul activităţii sale a câştigat numeroase premii de prestigiu. Este, de asemenea, profesor, producător muzical şi colaborează cu numeroşi creatori, directori, dansatori şi producători din diverse domenii.Un alt masterclass, de data acesta în format online, pe Zoom, va avea loc în 29 august, ora 10.00, cu titlul SCRIPT ANALYSIS, susţinut de Andreas Manolikakis, The Actors Studio Drama School, SUA şi va dura 3 ore."În cadrul acestui masterclass, vom discuta rolul analizei scenariului în activitatea noastră de actori, regizori, scenarişti, traducători, designeri, dramaturgi, profesori de teatru şi critici. Analiza scenariului stă la baza activităţii noastre, căci abordează întreaga acţiune a piesei în orice moment. Prin această analiză aprofundată, înţelegem realitatea fiecărui moment, progresia şi evoluţia fiecărui aspect legat de poveste şi de personaje. Procesul analizei trebuie să ne provoace imaginaţia, sensibilitatea, logica, asocierile personale, să ne stimuleze creativitatea şi să ne ajute să facem cele mai dramatice alegeri", spune Andreas Manolikakis.Participanţii trebuie să citească piesa "Electra" de Sofocle şi să aibă textul la dispoziţie în momentul desfăşurării evenimentului.La atelierele desfăşurate în format fizic, vor putea participa numai persoanele vaccinate, iar purtarea măştii este obligatorie pe toată perioada desfăşurării atelierului.Accesul este gratuit, pe bază de înscrieri, în limita locurilor disponibile.