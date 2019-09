Atletul Alin Firfirică: 'Sunt văzut ca un candidat la medalie la Campionatele Mondiale de la Doha'

Alin Firfirică (CSA Steaua) este unul dintre este cei mai în formă atleţi ai momentului, una dintre principalele speranţe ale delegaţiei României pentru Mondialele de la Doha, potrivit Mediafax.

Sportivul în de vârstă de 24 de ani a obţinut recent biletul pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo după ce a câştigat proba de aruncare a discului din cadrul reuniunii atletice de la Katowice (Polonia), cu o performanţă de 67,32 m. Pe lângă faptul că i-a adus calificarea la Jocurile Olimpice de anul viitor, aruncarea reprezintă a opta performanţă a lumii în 2019 şi un record personal pentru elevul antrenoarei Daniela Costian. “Mă bucur foarte mult că am reuşit să obţin aceste bilete, este un vis devenit realitate, mai ales după eşecul de la ediţia trecută. Atunci mi-am făcut baremul, dar la o săptămână după ce s-au închis listele şi nu am mai fost acceptat. Lucrul acesta m-a motivat. L-am avut alături şi pe tatăl meu, care a fost sportiv de performanţă. A făcut kaiac-canoe, şi-a dorit foarte mult să ajungă la o ediţie de Jocuri Olimpice, dar nu a reuşit. Şi-a pus toate bazele în mine. Sunt sigur că s-a bucurat foarte mult să vadă că am ajuns aici şi mi-am îndeplinit şi eu visul şi şi el”, a declarat Alin Firfirică.

Sportivul de la Steaua este al cincilea atlet român calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, după Florentina Marincu-Iuşco (Sp. CN Cetate Deva - săritura în lungime), Alina Rotaru (CSM Bucureşti - săritura în lungime), Claudia Bobocea (CSA Steaua - 1.500 m), Daniela Stanciu (CSA Steaua - săritura în înălţime).

“M-am trezit cu un rezultat foarte mare. Aveam de gând să plec la Campionatul Mondial cu visul de a fi în finala de 8, dar acum se pare că am altă presiune pe cap şi sunt văzut ca un candidat la medalie”, a mai spus Alin Firfirică.

Campionatele Mondiale de la Doha vor debuta peste o săptămână, iar România va fi reprezentată de 10 sportivi.