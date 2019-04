Augustin Lazăr DENUNȚĂ fake news: 'Cei care au afirmat că aș fi ofițer de Securitate etc. au făcut-o cu o ușurință debordantă'

Procurorul general al României, Augustin Lazăr, reacționează din nou la atacurile lansate la adresa sa privind trecutul său de dinainte de 1989, când a fost șef al Comisiei de Eliberări a Penitenciarului Aiud, unde erau închiși mai mulți deținuți politici.

"Cei care au afirmat că aș fi ofițer de Securitate etc. au făcut-o cu o ușurință debordantă, înainte să verifice adeverințele pe care CNSAS-ul le-a eliberat pentru fiecare dintre membrii CSM. Am avut această onoare de a fi verificat și eu și s-a făcut o verificare la sânge, cum a afirmat cineva de la CNSAS, adică foarte competentă și s-a făcut o verificare de mai multe ori (...). În mod clar vă spun că de câte ori s-ar face, nu au ce să găsească, fiindcă nu aparțin acelei categorii. (...)

Acum, în contextul campaniei electorale, vedeți ce tentație există de a fi folosită o anumită problemă lansată în spațiul public ca agent electoral și iată că au găsit ca fiind eficient să folosească agent electoral pe procurorul general, pe motiv că a avut câțiva ani înainte de 1989 activitate profesională în procuratura României. În calitate de procuror și de tânăr procuror, cum eram atunci, am respectat legea care la acea dată era în vigoare. Cu precizarea că standardele etice, am remarcat și noi, standardele etice ale legii de atunci nu erau la nivelul standardelor de astăzi, că practicile procuraturii nu erau toate la nivelul standardelor etice ale zilelor noastre și pentru aceasta am și făcut o delimitare a activității Ministerului Public de azi, pe care îl conduc, față de anumite practici discutabile, care existau în trecut. Delimitarea este foarte clar arătată de conduita procurorilor Ministerului Public de astăzi, inclusiv că ei au fost capabili și sub mandatul meu să rezolve niște dosare istorice, pe care alții nu le-au putut rezolva înainte”, a declarat Augustin Lazăr la RFI.