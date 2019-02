Aurelian Bădulescu se DETONEAZĂ la Parchetul General: anunță informații INCENDIARE

Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, a ajuns la Parchetul General, asta după ce a admis că în primă instanță a mințit despre protestele din 10 august. La intrare, Bădulescu a explicat că va oferi o declarație in extenso procurorilor, iar la ieșire va da publicității noi informații.

"Adevărul îl vor stabili procurorii. Ne auzim după ce termin. Ceea ce le voi declara azi nu are legătură cu declarația pe care am dat-o, este în completarea acestui lucru. Am mai spus și repet, credeți că dacă eu aș fi făcut o declarație în genul "mai am niște completări", sforarii care sunt în spatele unor trusturi de presă v-ar mai fi lăsat să fiți aici ?", le-a spus Bădulescu jurnaliștilor, la intrarea în Parchetul General.

Bădulescu le-a dat jurnaliștilor o hârtie pe care era trecut articolul din Codul Penal privitor la mărturia mincinoasă. ”Fapta martorului care într-o cauză penală, civilă, disciplinară sau în orice altă cauză în care se ascultă martori, face afirmaţii mincinoase, ori nu spune tot ce ştie privitor la împrejurările esenţiale asupra cărora a fost întrebat, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.”.

Săptămâna trecută, viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, a declarat, într-o intervenţie telefonică, că i-a minţit pe procurori la Parchet atunci când a fost chemat și audiat în ancheta privind violenţele de la protestul de pe 10 august.

"Câte documente ai semnat ca să nu-i lași în piață și ăștia au dat la Parchet. Și de ce? Și de ce a trebuit să mint la Parchet? Asta nu se întreabă? Da (am mințit la Parchet -n.r.). După 30 ianuarie este ziua în care lumea va ști adevărul. Asta, asta este frica lor. Da, domn'e, recunosc că am minţit la Parchet şi mă pun la dispoziţia organelor de urmărire penală cu fapte şi declaraţii pentru data de 10 august 2018. Poftim, am spus-o public. Ce am mințit o să declar la Parchet", a declarat Aurelian Bădulescu, într-o intervenție telefonică la România Tv.

Întrebat de ce a mințit în fața procurorilor, Bădulescu a replicat: "Pentru că sunt un mincinos şi ca să apar un partid care acum mă exclude... de aia. Ca să-l apăr pe Codrin Ştefănescu, ca să apăr democraţia, ca să fie bine", a completat viceprimarul.