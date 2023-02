Autostrada A7 riscă să fie Autostrada 'știrbă' a Moldovei - Avertisment adresat CNAIR de către președintele PNL Buzău

Vlad Mircea Pufu, preşedintele Organizaţiei municipale a PNL Buzău afirmă luni că Autostrada A7 riscă să fie Autostrada ”ştirbă” a Moldovei, el arătând că Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere trebuie să evalueze din nou ofertele depuse de constructorii care s-au înscris la licitaţii, prin decizie a instanţei. Declaraţia liberalului vine după ce preşedintele PSD, Marcel Ciolacu afirma că până în 2024 vom merge pe autostradă până în Moldova.

„Autostrada A7 riscă să fie Autostrada ”ştirbă” a Moldovei! Construcţia A7 este un proiect aşteptat de milioane de oameni. Vedem zilnic imagini cu şantierele deschise pe mai multe loturi. Din 13 loturi, cât are A7 de la Ploieşti până la Paşcani, unul singur pune probleme serioase din cauza contestaţiilor: Pietroasele – Buzău”, a scris preşedintele Organizaţiei municipale a PNL Buzău pe Facebook.

El arată că ”Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere trebuie să evalueze din nou ofertele depuse de constructorii care s-au înscris la licitaţii, prin decizie a instanţei”.

”Este a treia oară când CNAIR se află în această situaţie pentru acest lot, singurul care nu are nici la această oră un câştigător desemnat. Mai grav este că, din cauza contestaţiilor, se poate ajunge inclusiv la reluarea licitaţiei, ceea ce va însemna nu doar o nouă întârziere, dar şi riscul de a pierde finanţarea prin PNRR. Practic stăm cu banii în cont, în Trezoreria Băncii Naţionale, dar ne împiedicăm în tot felul de tertipuri din acestea, legale, ce-i drept, dar aşa sunt procedurile în România. Am spus de multe ori că trebuie scurtat cumva acest traseu, pentru că altfel nu reuşim decât să ne facem viaţa mai amară şi să nu ducem până la capăt un proiect care în principiu era realizabil în termen. Riscăm să avem o autostradă ştirbă, pentru că doar pe acest lot 3 este un întreg litigiu, din cauza căruia există pericolul să se prelungească încă cel puţin un an. Asta înseamnă că am putea ieşi din termene şi să pierdem banii europeni!”, arată Vlad Mircea Pufu.

Liberalul face apel la responsabilitate.

”Pe de o parte adresez un mesaj clar celor din cadrul CNAIR care evaluează ofertele să o facă bine, cu simţ de răspundere, ca să nu mai avem astfel de situaţii! Pe de altă parte, mă adresez constructorilor, mai ales că firma contestatară este din România, mai exact din judeţul Neamţ: dincolo de interesele personale, trebuie să fim şi români! Nu putem să punem piedică unui proiect atât de important pentru milioane de români, care poate revigora economic toată Moldova şi o parte din Muntenia. Aceeaşi firmă a contestat licitaţiile pe alte două loturi, între Bacău şi Paşcani, dar acolo lucrurile s-au tranşat deja. Această firmă poate ar fi trebuit descalificată de la început. Nu are experienţă în astfel de proiecte de infrastructură. Eu, într-o astfel de situaţie, de interes naţional, m-aş fi retras! Pentru că în acest moment A7 asta este: un proiect de interes naţional! Un proiect aşteptat de jumătate de Românie şi de care depinde viitorul a milioane de români!”, mai spune Pufu.

Marcel Ciolacu a afirmat că până în 2024 vom merge pe autostradă până în Moldova. Liderul PSd a adăugat că actuala coaliţie a făcut faţă numeroaselor provocări pe care le-a avut.

„Această coaliţie a făcut faţă – este loc şi de mai bine – numeroaselor provocări pe care le-am avut până acum şi am închis un an cu instabilitate politică cu cele mai mari investiţii directe. Avem exerciţiul financiar trecut, care se închide anul acesta, avem PNRR şi avem investiţiile financiare viitoare, care au deja au intrat în desfăşurare. Avem obligaţia, dacă nici acum nu se dezvoltă România, niciodată nu vom mai prinde un asemenea tren”, a declarat Marcel Ciolacu, duminică seara la Prima News.

El a mai spus că este pentru prima oară, după 32 de ani, când se conturează realizarea autostrăzii Moldovei.