VIDEO 'Avem obligația să apărăm Constituția' - A început ședința Senatului în care se dezbate autonomia Ținutului Secuiesc

Președintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a deschis ședința extraordinară de miercuri a plenului Senatului, destinată discutării proiectului privind autonomia teritorială a Ținutului Secuiesc, că senatorii au obligația să apere Constituția.

„România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil. As dori sa amintesc ca avem obligatia sa aparam valorile si principiile constitutionale”, a declarat Cazanciuc (PSD) in debutul sedintei de plen. De asemenea, senatorul PSD Titusi Corlatean a declarat si el că senatorii au in fata un „proiect de lege profund neconstitutional care reprezinta si o provocare rusinoasa”.

Un proiect de lege care prevede că Ținutul Secuiesc devine regiune autonomă cu personalitate juridică a fost adoptat tacit de Camera Deputaților. Proiectul a ajuns la Senat, care este for decizional.

„Ţinutul Secuiesc devine o regiune autonomă cu personalitate juridică în cadrul României”, se arată în proiectul de lege iniţiat de deputaţii UDMR Zsolt-Istvan Biro şi József-György Kulcsar-Terza.

Iniţiatorii susţin că înfiinţarea regiunii autonome este o expresie a identităţii istorice a zonei şi va asigura egalitatea de şanse a cetăţenilor şi protecţia identităţii naţionale maghiare.

„În limitele legii, este de dorit transferarea în competenţa regiunii şi a unor sarcini care aparţin unor competenţe naţionale. Regiunea trebuie să dispună de mijloacele necesare realizării acestui scop”, se mai arată în proiectul de lege adoptat tacit de Camera Deputaților.

Ţinutul Secuiesc, care ar urma să fie compus din judeţele Covasna, Harghita precum şi „scaunul istoric Mureş”, ar avea un preşedinte cu mandat de patru ani.

„În Ţinutul Secuiesc limba maghiară are acelaşi statut ca şi limba oficială a statului. Toţi cetăţenii domiciliaţi sau rezidenţi în Ţinutul Secuiesc au dreptul să folosească ambele limbi în condiţii egale, în viaţa privată şi cea publică, inclusiv în cadrul instituţiilor publice, precum şi în faţa autorităţilor publice, atât oral cât şi în scris”, conform proiectului de lege.