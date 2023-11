Ayatollahul Iranului lansează marele apel către lumea islamică: Israelul primește o lovitură grea

"Oamenii din Gaza au mobilizat conștiința publică prin răbdarea lor. Priviți ce se întâmplă în lume!

În Marea Britanie, Franța, Italia și SUA, mulți oameni au ieșit în stradă și au scandat sloganuri împotriva Israelului și a Statelor Unite. Și-au pierdut credibilitatea și, într-adevăr, nu există niciun remediu pentru ei, deoarece nu pot justifica atacul Israelului.

Lumea Islamului nu ar trebui să uite că în cazul Gaza au fost SUA, Franța și Marea Britanie care s-au ridicat împotriva poporului asuprit din Gaza, nu doar regimul sionist.", a declarat Ali Khamenei.

De asemenea, liderul suprem a făcut apel la statele musulmane să înceteze exporturile de petrol și alimente către Israel pentru a opri bombardarea Gaza, a relatat presa de stat iraniană.

The leader of the Islamic Revolution His Eminence Imam Sayyed Ali Khamenei received thousands of Iranian students at the Imam Khomeini Hussainiyah on Wednesday morning pic.twitter.com/GBVImkhz31