Azerbaidjanul va găzdui exerciţii militare cu Turcia

Azerbaidjanul a anunţat marţi că va găzdui exerciţii militare cu aliatul său apropiat Turcia, săptămâna viitoare, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Ministerul Apărării al Azerbaidjanului, stat cu cea mai mare populaţie turcică din Caucazul de Sud, a precizat pe site-ul său că manevrele militare, care vor marca o sută de ani de la întemeierea Republicii Turcia, se vor desfăşura în perioada 23-25 octombrie în câteva regiuni.

Zona de desfăşurare a manevrelor va include capitala Baku, regiunea Nahicevan şi teritoriile azere preluate din 2020 de sub controlul armean, în urma unei ofensive salutate de Turcia.Regiunea Nahicevan se învecinează cu Turcia şi Iranul, însă geografic este separată de restul teritoriului azer prin Armenia.Luna trecută, preşedintele azer Ilham Aliev a găzduit convorbiri cu omologul său turc Tayyip Erdogan în Nahicevan, la mai puţin de o săptămână după ce forţele azere au intrat pe teritoriul separatist Nagorno-Karabah ce se afla sub controlul etnicilor armeni, ultima zonă din Azerbaidjan ce se sustrăgea controlului Baku.În timpul întrevederii, Aliev a primit din partea lui Erdogan sprijin pentru proiectul de înfiinţare a unui coridor terestru între Azerbaidjanul de vest şi Nahicevan via Armenia, care se opune acestei idei.