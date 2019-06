Analiza lui Bădălău, campionul voturilor în PSD: Am luat scor prost, Dragnea are o problemă, ordonanța nu s-a dat. E aiurea!

Liderul PSD Giurgiu, Niculae Bădălău, a declarat vineri seară la TVR 1 că romanii nu au votat PNL si USR la europarlamentare ci au venit sa dea un vot de blam PSD si ca social-democratii au pierdut voturile propriului electorat.

'Am castigat ultimele 5 alegeri (ca procent intre filialele PSD - n.r.). In afara de Congres trebuie sa vedem foarte clar de ce oamenii sunt suparati pe noi, de ce nici macar electoratul PSD nu a votat PSD sau nu a iesit la vot. Nu PNL, nu USR au castigat alegerile, nici ei nu stiu ce vor face daca trece motiunea, oamenii au votat contra PSD, au venit sa ne dea un vot de blam ca nu i-am inteles si de 3 ani de zile balmajim in legile justitiei, nici nu le-am refacut”, a spus Badalau.

„Am balbait fara sa stim ce vrem. Toata lumea a spus de ordonanta. Avem scor prost, presedintele nostru are o problema, nu s-a dat ordonanta. E aiurea!”, a adăugat acesta.

