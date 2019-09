Banca Transilvania oferă o bursă de 15.000 de euro la Executive MBA University of Hull

Banca Transilvania oferă o bursă de 15.000 de euro şi acoperă integral taxa ambilor ani de şcolarizare la Executive MBA University of Hull, competiţia fiind deschisă specialiştilor din management indiferent de domeniul în care lucrează, public sau privat, a anunţat, luni, banca.

"Banca Transilvania continuă să susţină educaţia la şcolile de business internaţionale din România, prin oferirea, începând cu acest an, a Bursei BT Roberto Marzanati la Executive MBA University of Hull. Bursa este în valoare de 15.000 de euro. Diploma de absolvire este internaţională, acordată de University of Hull. Competiţia la Executive MBA University of Hull din Cluj-Napoca, program acreditat internaţional, este deschisă celor care doresc să facă un pas înainte în dezvoltarea profesională şipersonală, indiferent de domeniul în care lucrează, public sau privat. Candidaţii trebuie să aibă cel puţin 3 ani experienţă în management după terminarea studiilor şi să cunoască limba engleză la nivel avansat" , se arată în comunicatul băncii.În funcţie de specializare, Management General sau Managementul Tehnologiei, câştigătorul bursei va avea ocazia să înveţe despre mediul internaţional de afaceri, consultanţă, managementul proiectelor şi economie, respectiv despre managementul infrastructurii, securitate cibernetică, managementul sistemelor software şi inovaţie.Înscrierea în competiţia pentru bursă se face în perioada 2 - 22 septembrie a.c, evaluarea candidaţilor, între 23 şi 29 septembrie a.c, iar evaluarea candidaţilor va avea loc pe 30 septembrie a.c. Anunţarea câştigătorului prin newsroom BT, pe site-ul EMBA University of Hull (România), social media şi prin intermediul partenerul media al competiţiei din acest an, Republica.ro.Cursurile vor începe în 17 octombrie a.c., în Cluj-Napoca.Potrivit sursei citate, pentru înscrierea în vederea obţinerii unei burse este nevoie de un CV în limba engleză, care să cuprindă şi informaţii despre: realizări obţinute în business şi în afara acestuia, realizări academice şi contribuţia adusă comunităţii sauunor comunităţi; eseu de maximum 500 de cuvinte, în limba engleză, despre următoarea temă: Ce înseamnă expansiunea digitalizării la nivel global pentru managementul unei afaceri/companii?; două recomandări, în limba engleză, din partea unor persoane cu care cel care aplică pentru bursă lucrează sau a lucrat. Recomandările trebuie să conţină datelede contact ale persoanei care recomandă şi antetul companiei/instutiţiei reprezentate de persoana care face recomandarea.Documentele menţionate se transmit la adresa office@teecluj.ro, până în 22 septembrie a.c.Roberto Marzanati (1950 - 2016) a făcut parte din Consiliul de Administraţie BT timp de 15 ani, începând cu 2001. A fost una dintre persoanele care au crezut cel mai mult în succesul băncii, la care a contribuit cu experien.ă şi know-how. În semn de respect pentru toate acestea, bursele oferite de Banca Transilvania la programe de EMBA îi poartă numele.Din 2015, când a fost lansată, şcoala de business Executive MBA University of Hull din Cluj-Napoca are 75 de absolvenţi, iar în prezent la aceasta studiază peste 50 de manageri şi antreprenori.Programul este derulat în România prin intermediul Asociaţiei Transilvania Executive Education, organizaţie non-profit din care fac parte Universitatea din Hull, Universitatea Babeş-Bolyai şi Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi este susţinut de Banca Transilvania, Electrogrup şi Emerson