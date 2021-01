Barack Obama semnează la București

Cea mai așteptată carte a anului 2020, «Pământul Făgăduinței» de Barack Obama, ajunge în România într-un exemplar de lux, semnată de cel de-al 44-lea președinte al Statelor Unite ale Americii.

Cartea de colecție cu semnătura olografă a autorului va fi scoasă la licitație săptămâna viitoare și reprezintă unica piesă disponibilă pentru achiziție în România, putând fi achiziționată doar online, în cadrul Licitației de Artă Grafică a unui Important Colecționar Bucureștean, de marți, 2 februarie, pe Platforma Artmark LIVE.

Doar 100 de euro este prețul de pornire a cărții, care relatează într-o manieră emoționantă (și extrem de personală) traseul unui tânăr aflat în căutarea propriei identități – până la a deveni liderul lumii libere, memoriile prezidențiale ale lui Barack Obama, dar și cum s-au scris pagini de istorie care au modificat parcursul întregii lumi. Veniturile colectate în urma vânzării cărții de colecție vor fi redirecționate către programul Asociației OvidiuRO - "Citește-mi 100 de povești!". Fondurile vor contribui la achiziționarea unui stoc de cărți pentru instituțiile preșcolare defavorizate din România, cu scopul de a oferi posibilitatea ca, la finalul celor 3 ani de grădiniță, un copil să fi auzit minim 100 de povești, pentru a crea premisele necesare învățării citit-scrisului.

Partenerul proiectului caritabil, care a pus la dispoziție, prin donație, exemplarul de lux «Pământul Făgăduinței» de Barack Obama, cu semnătura olografă a autorului, este Librăria Cărturești, venind în sprijinul educației timpurii din mediile rurale și urbane vulnerabile. Împreună, solidari pentru un viitor sigur, urmând exemplul fostului Președinte al S.U.A., Barack Obama, care se implică în acțiuni caritabile și susține continuu formarea tinerei generații. Pentru a participa la achiziționarea prin licitație a acestei cărți de colecție este necesară realizarea unui cont activ pe www.artmark.ro – în doar 3 pași simpli: înregistrare, completarea datelor minime de identificare, validarea contului, cu care poți participa online, marți, 2 februarie, ora 18:30, la licitație. Până atunci, ediția de lux poate fi vizionată, în regim gratuit, la Palatul Cesianu-Racoviță, iar online pot fi depuse oferte pentru aceasta.

Cartea «Pământul Făgăduinței» de Barack Obama a fost vândută în peste 3,3 milioane de exemplare, în doar prima lună de la lansare, în S.U.A. și Canada. Cartea a primit Premiul Goodreads Choice pentru cele mai bune memorii și autobiografii în 2020 și a fost desemnată una din cele mai bune cărți ale anului 2020 de către The New York Times Books Review, The Washington Posts, The Guardian și Marie Claire.