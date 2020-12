BĂRBĂȚIE, NU GLUMĂ Mascatul Marian Godină SARE ÎN APĂRAREA paznicilor care au BĂTUT o tânără la Carrefour: NU era lovită cu bestialitate

Derapaj jenant al polițistului Marian Godină, care comentează cazul tinerei de etnie romă din Brașov, bătuta de un paznic de la Carrfour după ce a fost suspectată de furt. Godină spune, într-o postare pe blogul său, că tânăra a furat și din magazinul unde a fost agresată și din alt magazin și acuză presa că exagerează. Pe scurt, polițistul e părere că agenții nu au lovit-o pe tânără cu bestialitate.

"Am văzut azi că tot mai mulți și-au pus la poza de profil o ramă cu „Nu de la Carrefour” și mi-am amintit de o poză cu niște fotbaliști stând în genunchi pe cercul de la centrul terenului, care atrăgeau atenția asupra incidentului în care a fost implicat arbitrul român.

Poza aia mi s-a părut de un ridicol absolut în contextul dat. S-a vorbit mult prea mult despre cazul Colțescu, așa că am să mă rezum la a-mi exprima părerea că acolo a fost vorba cel mult de o exprimare nu tocmai fericită, dar în niciun caz de rasism, iar ce a urmat a fost o exagerare monstruoasă.

Revenind în zilele noastre, căci despre ele e textul ăsta, un nou caz de rasism zguduie România. Eh, v-a plăcut cum am scris? Parcă aș fi un ziarist care tocmai și-a găsit titlul potrivit pentru a-i fi citit articolul cât mai mult.

„Zguduie”. Zguduie pe dracu’, nu zguduie pe nimeni. Cazul ăsta nu a făcut altceva decât să-i facă pe mulți să se revolte pe Facebook prin fel și fel de texte din care a reieșit că nu e bine să mai cumperi de la Carrefour (lumea tot va cumpăra) și că o fată de etnie romă a fost bătută de un paznic rasist care, doar văzând-o pe fată că e romă, a și suspicionat că ar fi furat ceva, așa că a lipsit-o de libertate și a bătut-o cu bestialitate. Observați din nou o expresie atrăgătoare de rating: „cu bestialitate”.

Un ONG sare și el în apărarea fetei, pe care o apără spunând că nu a furat nimic, ba chiar a achitat tot ce a cumpărat, demonstrând asta cu extrasul de cont, fata plătind cu cardul.

Fata apare și ea într-un interviu și descrie calvarul prin care trece după ce i s-a întâmplat, spunând că a ajuns să-i fie teamă să mai meargă pe stradă și că își sună des cunoscuții pentru a o liniști înainte de a ieși.

În concluzie, dacă ești rom și intri într-un magazin, există probabilitatea ca un agent de pază să te acuze că ai furat și să-ți dea și o bătaie. Cam asta s-a înțeles din tot ce a circulat zilele astea pe internet, judecătorii Facebook lovind deja cu ciocanul din lemn în masă.

De unde știm că nu a furat fata nimic? De la ONG, care ne arată că plata s-a făcut cu cardul.

De unde știm că fata furase alte produse pe care nu le achitase? Nu știm, dar a zis ONG-ul că nu a furat, deci nu a furat.

De unde știm că fata a fost bătută? De la fată și de la ONG. Și de la certificatul medical care atestă că are nevoie de opt zile de ÎNGRIJIRI MEDICALE. Am scris cu majuscule pentru că am văzut des confuzia intre zile de îngrijiri medicale și zile de spitalizare. Pentru o bună înțelegere, dacă te duci la IML și spui că te doare mâna, probabil vei primi 2-3 zile de îngrijiri medicale.

În altă ordine de idei, dacă ești bătut cu bestialitate, certificatul medical nu va atesta în niciun caz 8 zile de îngrijiri medicale, ci cu muuult mai multe. A nu se înțelege că sunt de acord cu bătaia, dar vreau doar să ne lămurim cum stau lucrurile cu zilele astea de îngrijiri medicale.

Ca să vă faceți o idee, pentru ca un accident rutier cu victimă să constituie infracțiunea de vătămare corporală din culpă, victima trebuie să sufere leziuni care să necesite peste 90 de zile de îngrijiri medicale.

Revenind la cazul nostru, eu văd lucrurile cam așa și îmi asum exact ce scriu aici.

O fată intră într-un magazin. Cumpără ceva, dar și fură ceva. Când zic fură, mă refer la ceva profi, cu mod de operare, cu plimbat printre rafturi, pus produse în rucsac, dat târcoale etc. Deci nu e ca și cum i s-ar fi lipit ceva de mâini din greșeală.

Nu e prinsă. Pleacă la alt magazin, aceeași marcă, probabil îi place ei magazinul ăla.

Aici fură din nou, dar de data asta e prinsă.

E condusă în camera de interpelare pentru a aștepta poliția. La un moment dat, fata devine agresivă, îl lovește pe agentul de pază cu palma și se ridică de pe băncuța pe care stătea. Ăsta o prinde de mâini și o împinge înapoi pe bancă, să stea jos. Ea se ridică din nou. El o împinge iar, de data asta ceva mai brutal, dar fără să o lovească. Ea se ridică din nou și îi dă un picior în tibie agentului, la care el răspunde aproape instantaneu cu un picior in piciorul cu care dăduse ea, iar apoi îi dă și o palmă. Proastă reacție, în mod clar nu trebuia să o lovească. Dar nici bătaie cruntă nu a fost și nici bătaie cu bestialitate. Cam asta e povestea. Reală, nu din auzite.

Ce frumos, nu?

Crede cineva că dacă doamna nu era romă nu se întâmpla la fel? Eu cred că se întâmpla fix la fel și că incidentul nu are nici cea mai mică legătură cu rasismul. Diferența ar fi fost că nu se mai ofusca nimeni.

Acum eu știu că vor spune unii că „și ce dacă a furat, dom’le, d-aia avem legi, nu trebuia să o bată”. Păi nici nu a bătut-o pentru că a furat, a bătut-o pentru că ea a dat în el. Repet, nu zic nicio clipă că trebuia să-i răspundă așa. Nu trebuia să o lovească deloc, dar cert e că nu a dat în ea nici pentru că e romă (aș paria că nici măcar nu știa paznicul că fata e de etnie romă) și nici pentru că a furat.

Eu știu că în fața unei femei pe care ați prins-o furând și care apoi vă lovește cu palma si cu piciorul, mulți ați reacționa spunându-i că nu-i frumos ce face, că e greșit și profund imoral, dar nenea ăsta de lucrează (sau lucra) ca agent de pază, probabil a stat mai prost cu stăpânirea de sine. Din nou spun că nu trebuia să dea în ea, pentru cei care vor ține să comenteze că nu trebuia să o lovească. Așa e, nu trebuia!

Sper că acel ONG să simtă că implicarea sa a însemnat un pas înainte spre combaterea rasismului, dar părerea mea e că nu au făcut altceva decât să pună o și mai mare pată pe o categorie socială deja stigmatizată.

Căci de la „biata femeie de etnie romă care, fără să fure nimic, ci doar pentru că e romă, a fost bătută cu bestialitate”, după ce lucrurile se vor lămuri, eventual cu niște imagini video, lucrurile in mintea publicului vor suna cam așa: o femeie de etnie romă prinsă la furat a făcut scandal și a lovit un paznic cu piciorul.

Și atunci, în mintea cititorului, se va întipări din nou preconcepția că „romii fură, iar când sunt prinși fac scandal.”

Și uite așa, dorind să facă bine, au făcut un rahat praf.

Concluzia mea e că etnia acelei persoane nu a avut nici cea mai mică legătură cu ce s-a întâmplat acolo, iar cei care au adus în discuție etnia și au creat acest tam-tam sunt chiar cei de la acel ONG.

Î

Azi a avut loc chiar un protest la Carrefour, în care niște cetățeni cu spirit civic au boicotat magazinul purtând tricouri cu niște mesaje și plimbâmd niște căruțuri goale pe acolo.

L-am întrebat pe unul dintre acești protestatari dacă știe ce a fost acolo, mai ales că de la el a pornit mare parte din scandal, postarea sa inițială adunând mii de share-uri.

Mi-a răspuns că el a încercat să afle adevărul, dar nu prea i s-au dat răspunsuri, așa că a luat de bun doar ce a auzit dintr-o direcție.

Ăsta da simț civic!", scrie Godină.