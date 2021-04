Barna și Ghinea, despre PNRR: 'Nu s-a greșit' (video)

Vicepremierul Dan Barna și ministrul fondurilor europene, Cristian Ghinea, ambii de la USR PLUS, au declarat luni, după discuțiile de la Cotroceni pe tema planului PNRR pe care România îl va depune pentru accesarea fondurilor europene, că „nu e vorba de nicio greșeală” făcută de Guvernul român.

„Nu e vorba de nicio greseala, e o prima etapa de consultari”, a zis Dan Barna.

Cristian Ghinea a spus că „pariul” său este că vor fi mai multe state europene care nu vor respecta data-limita, decat cele care vor trimite in perioada comunicata de Comisia Europeana.

„Nu s-a gresit, am facut eforturi fabuloase in aceste luni”, a precizat Ghinea.

El a adăugat că, după discuţia cu preşedintele Klaus Iohannis, se are în vedere depunerea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă în 31 mai.

”În discuţia cu preşedintele, cu prim-ministrul, cu domnul Orban şi cu cei doi vicepremieri am convenit ca mâine, în discuţia pe care o să o am cu vicepreşedintele Comisiei Europene, Vestager, să mergem pe calendar de depunere 31 mai pentru PNRR”, a zis ministrul.

Ghinea a precizat că proiectele propuse de România nu au fost respinse de către Comisia Europeană, acestea nefiind încă oficial depuse, ci doar discutate cu reprezentanţii CE.

"Acest program va aduce cele 30 de miliarde, aşa cum a fost prevăzut şi cum este gândit de la nivel european la nivelul fiecărui stat. Nu e vorba de nicio greşeală.(...) Este vorba de o etapă de consultări care a avut loc după acordul politic prin care s-a construit această primă variantă a programului care s-a trimis la Bruxelles. S-a discutat, avem feedback-ul Comisiei, o parte dintre componente sunt considerate într-o formă foarte bună şi foarte matură şi se vor regăsi cu siguranţă în forma finală a programului", a mai declarat Dan Barna, la Parlament.

El a precizat că s-a discutat la întâlnirea de la Cotroceni programul şi calendarul pentru perioada următoare.

"Despre o altă parte se discută în zilele următoare - exact asta a fost şi subiectul întâlnirii de la Cotroceni cu preşedintele, în care am discutat, am trecut în revistă programul şi s-a discutat calendarul pe următoarele zile şi următoarele săptămâni pentru a ajunge la o formulă care să se potrivească la acea anvelopă de 29 de miliarde. Ştiţi că noi am mers cu 41. (...) Când mergi cu o propunere iniţială de 40 de miliarde, ştiind că trebuie să ajungi într-o zonă de 29 - 30 de miliarde, foarte firesc ca pe anumite componente să existe discuţii şi exact aceste dezbateri se întâmplă în aceste zile", a adăugat vicepremierul.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni că Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) va fi adaptat la observaţiile Comisiei Europene, astfel încât să fie îmbunătăţit şi aprobat cât mai repede posibil.



"În funcţie de această primă parte a discuţiilor care au avut loc, vom discuta chiar astăzi. Domnul preşedinte Klaus Iohannis a convocat o întâlnire la Palatul Cotroceni la ora 16,00, în care o să avem o primă discuţie legată de PNRR şi o să trebuiască să adaptăm planul naţional şi să-l îmbunătăţim, astfel încât el să poată fi transmis şi aprobat cât mai repede posibil. Nu împărtăşesc modul în care a fost transmis în opinia publică. Toate planurile naţionale de rezilienţă au fost confruntate în cursul negocierilor cu Comisia Europeană cu observaţii, puncte de vedere, sunt anumite lucruri pe care Comisia consideră că trebuie pregătite mai serios, sunt anumite tipuri de finanţări în care Comisia a exprimat puncte de vedere şi a pus nişte întrebări. Este un document care este supus îmbunătăţirii şi urmează să dezbatem în coaliţie şi la nivel guvernamental îmbunătăţirea acestui plan naţional, astfel încât să corespundă exigenţelor Comisiei Europene", a spus Orban după şedinţa Biroului Executiv al PNL.



El a fost întrebat cu privire la anumite reproşuri care au fost exprimate în şedinţa conducerii PNL cu privire la ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea.



"Discuţia a fost legată de fiecare subiect în parte, că trebuie asigurat suport tehnic din partea ministerelor de linie în cursul negocierilor atunci când există anumite cereri precizatoare sau anumite puncte de vedere care sunt exprimate de la nivelul Comisiei Europene", a afirmat Orban.



Preşedintele PNL a subliniat că obiectivul este ca PNRR să fie adus într-un termen cât mai scurt posibil "în canoanele" stabilite de Comisia Europeană.



"În anumite puncte unde au existat rezerve la nivelul Comisiei Europene să îmbunătăţim argumentaţia şi susţinerea proiectelor pe care noi le considerăm importante pentru România a fi finanţate prin PNRR. (...) Nu numai pe irigaţii. Sunt discuţii legate de cele 600 de milioane pe care noi ne-am propus să le alocăm pentru înfiinţarea de distribuţii de gaz, unde au existat discuţii tehnice care trebuie clarificate privitoare la utilizarea hidrogenului în aceste reţele de gaz, chestiuni tehnice care pot fi soluţionate. În privinţa legată de investiţiile în sistemele de irigaţii, anul trecut am avut secetă şi am văzut ce înseamnă vulnerabilitatea agriculturii româneşti la astfel de situaţii extreme. Ne-am confruntat cu secetă şi este evident pentru oricine că este necesar să facem investiţii în sistemul de management al apei, care cuprinde nu numai irigaţiile, cuprinde desecări, drenaje şi alte investiţii care sunt necesare. Problema este să convingem la nivelul Comisiei Europene că aceste proiecte tehnice pe care le utilizăm nu afectează mediul, ci dimpotrivă, au un efect favorabil asupra mediului, plus ele sunt legate de un obiectiv foarte important, securitatea alimentară, care trebuie asigurată chiar în condiţiile în care schimbările climatice pot să afecteze producţiile agricole", a mai spus Orban.



Liderul PNL s-a declarat convins că ministrul Cristian Ghinea a încercat să susţină PNNR în forma propusă la Bruxelles.



"Nu am îndoieli legate de acest subiect şi probabil a fost confruntat cu anumite situaţii în care poate era nevoie de o fundamentare tehnică mai bună pe anumite propuneri de proiecte pe care noi le-am introdus acolo. Sunt şi alte puncte unde Comisia Europeană manifestă un punct de vedere critic sau manifestă o oarecare opoziţie. Pe de altă parte, negocierile sunt în curs, nu trebuie să tragem concluzii, nu trebuie să spunem că aia e finanţabilă, aia nu e finanţabilă. Vedem în ce măsură putem asigura suportul tehnic pentru a susţine şi a argumenta acele proiecte pe care noi le considerăm foarte importante pentru asigurarea rezilienţei economiei şi societăţii româneşti şi negocierile continuă. (...) Părerea mea este că oricând are nevoie de suportul tehnic al vreunui minister, orice minister este gata să asigure acest suport tehnic suplimentar în negociere", a mai afirmat el.



El a subliniat că în PNRR au fost alocaţi bani în funcţie de priorităţi.



"România are nevoie ca de aer de modernizarea infrastructurii de transport", a evidenţiat Orban, care a adăugat că cele mai multe dintre proiectele de autostrăzi cuprinse în PNRR au documentaţii tehnico-economice finalizate sau aproape finalizate.



Preşedintele PNL a fost întrebat şi dacă mandatul ministrului Ghinea este condiţionat de succesul negocierilor de la Bruxelles.



"Elaborarea PNRR este un efort comun, care este făcut de Guvern, dar nu numai de Guvern, au fost implicaţi foarte mulţi actori sociali, instituţionali, autorităţile locale, organizaţii profesionale, patronale în elaborarea acestui plan şi implicit vor fi implicate în continuare, astfel încât să punem pe masa Comisiei un PNRR care să fie extrem de benefic pentru România", a răspuns el.



Despre anunţul preşedintelui PSD, Marcel Ciolacu, că va propune colegilor din partid declanşarea unei greve parlamentare, dacă Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă nu va fi prezentat în Parlament, Orban a replicat că PSD "este în grevă parlamentară".