Bătăi de cap pentru Ponta și Tăriceanu: Daniel Zamfir și Mihai Tudose s-au luat la harță pe Facebook

Schimb de replici între senatorul ALDE Daniel Zamfir și Mihai Tudose, în prezent eurodeputat Pro România! Daniel Zamfir își exprimă din nou nemulțumirea cu privire la o posibilă alianță dintre partidul său și Pro România, formațiune condusă de Victor Ponta, lansând un atac dur la adresa lui Mihai Tudose.

„DESPRE PARAZITI

Un fost prim-ministru, accident al istoriei, ce-i drept, s-a trezit (sic!) sa-mi spuna sa stau linistit, ca nimeni de la Pro Romania nu vrea o alianta cu mine. Eu nu pot sta linistit cand vad cum sunt ingropate idealurile in care cred cu tarie si onestitate. Faptul ca proaspatul europarlamentar, ratacit pe la Bruxelles, nu doreste o alianta cu mine si cu ALDE, nu poate fi decat o veste buna. Omu' a stat linistit 20 de ani in Parlament- timp in care nu a auzit nimeni de el- pentru ca intotdeauna s-au ocupat altii să-l plaseze in funcții importante din Parlament si Guvern...”, scrie Daniel Zamfir pe Facebook.

Amintim că Daniel Zamfir a declarat, joi seară, la Antena 3, că a renunţat la funcţia de lider al grupului ALDE din Senat, deoarece nu dorește să formeze nicio alianță cu partidul lui Victor Ponta. Zamfir afirmă că Pro România este "instrumentul statutului paralel". Reacția lui Mihai Tudose a venit imediat, anunțând că nici el nu doreşte ca Pro România să fuzioneze cu ALDE.

"Aud că un senator ALDE se tot vaită și lamentează prin studiouri și pe unde mai apucă, că vai ce rău e că Tăriceanu nu știu ce a făcut cu partidul lui și că el , senatorul, este disperat că tre’ să facă ceva cu Ponta, cu Tudose, cu Constantin...

Eu zic să stea liniștit în privința a ce va face el... fiindcă nu vrea nimeni să facă ceva cu el! Sau, cel puțin eu, nu mă voi afla în situația să ,,fuzionez” cu vocalu’ senator ALDE... Sau cu partidul pe care-l reprezintă. Așa că să nu se mai alinte că nu vrea la film fiindcă nu-l invită nimeni...", scrie Mihai Tudose pe Facebook.