Bătaie pe excursii gratuite în Grecia! Anunțul a fost făcut: 'Nu mai putem înscrie oameni pe liste'

Alexandra Dobre, directorul pentru Centrul pentru Seniori din București, a anunțat luni dimineață că înscrierile pentru tabăra tematică cultural-educativă "La pas prin tărâmul legendar al Greciei" s-au încheiat.

„Nu mai putem înscrie oameni pe liste, pentru că începând cu ziua de joi, când s-a stat la coadă și s-au trecut pe liste în ordinea venirii dumnealor, am ajuns la 970 de persoane înscrise. Din 970 am putut verifica 250 de persoane, care au fost validate, pentru că aveau dosarele complete, cu promisiunea ca de astăzi să reluăm de la numărul 251 acea listă. În această dimineață, oamenii nu au ținut cont că sunt deja 970 de oameni înscriși pe listă și au venit să se treacă pe o listă de așteptare. Noi nu am putut să le restricționăm acest lucru, așa că s-au trecut pe lista de așteptare aproximativ 400. Dar noi nu mai putem înscrie nici pe această listă din acest moment, pentru că le dăm speranțe deșarte oamenilor. Sunt 970 de oameni înscriși joi, cărora mai avem doar să le verificăm dosarele, iar astăzi sunt deja 400 și ceva. Locurile au fost limitate. O să încercăm să reluăm acest proiect”, a spus Dobre, pentru Antena3.

Primăria Capitalei a anunţat săptămâna trecută organizarea acestei tabere pentru 1.000 de pensionari în perioada august-octombrie. Potrivit anunţului postat pe site-ul Centrului pentru Seniori, tabăra tematică pentru pensionari se va desfăşura în Grecia, în localitatea Paralia-Katerini, pe parcursul a opt zile.

Beneficiari vor fi 1.000 de pensionari care au cel puţin 50 de ani împliniţi şi locuiesc în Bucureşti, şi cu un venit brut mai mic sau cel mult egal cu salariul minim brut pe economie (1.900 de lei). Pachetul de vacanţă cuprinde, pe lângă masă, cazare şi transport, petreceri tematice („Seară Grecească”, „Seară Românească”), excursii la Muntele Olimp, vizitarea obiectivelor turistice din Meteora cu un ghid turistic şi activităţi recreative.

Potrivit informaţiilor postate pe site-ul Centrului pentru Seniori, valoarea estimată a contractului încheiat cu SC TRAMP TRAVEL INTERNATIONAL SRL este 1.750.000 de lei fără TVA.