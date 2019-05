'Batwoman', primul serial cu supereroi cu o protagonistă lesbiană, ajunge pe micile ecrane

"Batwoman", cu prima protagonistă lesbiană a unui serial cu supereroi, jucată de actrița Ruby Rose, cunoscută din seria "Orange is the New Black", intră în producție pentru postul de televiziune american CW, arată The Hollywood Reporter, potrivit Mediafax.

Rețeaua CW a anunțat că a comandat producția seriei "Batwoman", la patru luni după ce televiziunea își arătase interesul pentru episodul pilot care construiește în premieră un serial în jurul unui supererou "fluid" din punct de vedere al genului.

Primele imagini din "Batwoman" au fost lansate: https://www.youtube.com/watch?v=CzNYUWX2eYY.

Actrița australiană Ruby Rose a declarat că serialul "este un lucru pe care ar fi murit ca să îl văd la televizor când era o tânără membră a comunității LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, transsexuali, n.r.)".

Personajul său a apărut deja într-o serie de episoade, "Elseworlds", transmise în cadrul seriilor DC Comics "Arrow", "The Flash" și "Supergirl", la finalul lui 2018.

Caroline Dries, scenarista seriilor "Vampire Diaries" și a continuării "Melrose Place" (2009 - 2010), va scrie scenariul noului serial.

Batwoman este primul personaj din universul DC Comics prezentat în mod deschis drept gay, fiind reintrodus publicului cu această orientare sexuală în 2006.

Personajul de benzi desenate a apărut în 1956, pentru a elimina zvonurile potrivit cărora Batman ar fi fost homosexual. La origini, era o moștenitoare bogată care, inspirată de supereroul Batman, alege ca și acesta să își pună la bătaie bogăția și resursele pentru a elimina infractorii și criminalii din Gotham City.

Ruby Rose s-a născut în 1986, la Melbourne și este model, DJ, cântăreață, actriță, prezentatoare de televiziune. A fost VJ la MTV Australia. A lansat primul ei single, "Guilty Pleasure", la sfârșitul anului 2012.

A avut apariții în pelicule de acțiune ca "Resident Evil: Ultimul capitol", "Triplu X: Întoarcerea lui Xander Cage" și "John Wick: Capitolul 2". A anunțat că este lesbiană când avea 12 ani și este cunoscută pentru stilul fluid din punctul de vedere al genului pe care îl abordează.