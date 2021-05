Bayern Munchen a devansat Real Madrid și a devenit cel mai puternic brand de club de fotbal din lume

Bayern Munchen ocupă primul loc în clasamentul celor mai puternice branduri de cluburi de fotbal din lume, conform ierarhiei pe 2021 de pe site-ul brandirectory.com, scrie news.ro

Anul trecut, Bayern Munchen era pe locul 5.

Clubul bavarez are un index de 91,9, în timp ce Real Madrid, ocupanta locului 2, are indexul de 91,3, iar FC Barcelona, locul 3, are indexul 91,1.

Top 10 este completat de FC Liverpool (89,0), Manchester Uinted (88,7), Chelsea (86,2), Manchester City (86,2), Paris Saint-Germain (85,3), Tottenham (84,9) şi Borussia Dortmund (84,8).

Anul trecut, Real Madrid a fost pe prima poziţie în clasamentul celor mai puternice branduri de cluburi de fotbal.

În ceea ce priveşte cele mai valoroase branduri de cluburi de fotbal, pe primul loc este, la fel ca anul trecut, Real Madrid (1,27 miliarde de euro), urmat de FC Barcelona (1,26 miliarde) şi de Manchester United (1,13 miliarde) în vârful ierarhiei.