Benjamin Netanyahu, reacţie la anunţul despre Ambasada României: 'O felicit pe prietena mea, Viorica Dăncilă'

Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului, reacţionează la anunţul Vioricăi Dăncilă despre mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Dacă preşedintele Iohannis a numit-o pe Dăncilă "ignorantă", Netanyahu o numeşte "prietena mea".

"O felicit pe prietena mea, prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, pentru anunţul făcut la AIPAC că va acţiona pentru a duce la bun sfârşit procedurile necesare pentru deschiderea Ambasadei României în Ierusalim", a scris Netanyahu pe Twitter.

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, duminică, aflată într-o vizită în SUA, că după finalizarea analizei ”și în deplin consens”, România își va muta Ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.

În schimb, președintele Klaus Iohannis consideră că, prin declarațiile susținute astăzi referitoare la mutarea ambasadei la Ierusalim, premierul Viorica Dăncilă demonstrează, încă o dată, totala sa ignoranță în domeniul politicii externe și în ceea ce privește luarea unor decizii importante ale statului român

I congratulate my friend, the Prime Minister of Romania, Viorica Dancila, on her announcement at AIPAC that she would act to complete the procedures needed to open the Romanian embassy in Jerusalem.