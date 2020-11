Bergodi: Mirko a apărat un penalti la momentul potrivit. A fost un meci greu / Albes: Am pierdut, dar sunt mândru de jucătorii mei

Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a declarat sâmbătă seară, după meciul cu Hermannstadt, câştigat cu scorul de 1-0, că îşi felicită jucătorii şi că portarul Mirko Pigliacelli a apărat un penalti la momentul potrivit, relatează news.ro

“Îmi felicit băieţii pentru că am meritat această victorie. Sunt mulţumit pentru că jocul mi-a plăcut. A fost un meci bun, iar Mirko a apărat un penalti la momentul potrivit. Sunt bucuros şi mergem înainte. Noi antrenorii albim repede, asta e viaţa. Sunt mulţumit, pentru că a fost un meci greu, cu o echipă bătăioasă, cu o echipă care s-a dăruit, cu jucători buni. Sunt mulţumit de lot. Mitran a jucat mult, sunt mulţumit de el. Paul Papp a intrat după aproape un an şi jumătate, dar şi-a făcut datoria. S-a văzut experienţa lui. Toţi fundaşii au jucat foarte bine, dar echipa s-a comportat în general excelent. Avem lotul complet, iata că avem câţiva jucători tineri în afara lotului, iar asta spune multe" a spus Bergodi, potrivit telekomsport.ro.

De cealaltă parte, Ruben Albes a afirmat că este mulţumit de prestaţia echipei Hermannstadt. "Am pierdut, dar sunt mândru de jucătorii mei. Am fost faţă în faţă cu un adversar puternic şi am avut ocazii de a marca, am ratat inclusiv un penalti. Acesta este fotbalul. Nu cred că jucătorii mei au fost temători, doar că am reuşit să ne îmbunătăţim jocul cu trecerea timpului. După pauză am fost mult mai aproape de gol. Uneori nu înţeleg deciziile arbitrilor, dar am încercat doar să-mi încurajez echipa, nu-mi place să vorbesc despre arbitraj", a spus tehnicianul, potrivit digisport.ro.

Formaţia Universitatea Craiova a învins, sâmbătă seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Hermannstadt, într-un meci din etapa a noua a Ligii I.

Golul a fost marcat de Bancu, în minutul 33.

În minutul 37, Pigliacelli a apărat un penalti executat de Mayoral, acordat pentru un fault în careu.