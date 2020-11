Beyoncé, în trei variante de copertă British Vogue realizate de cel mai tânăr fotograf care a lucrat vreodată cu revista

Cântăreaţa, actriţa şi producătoarea Beyoncé este protagonista numărului de decembrie al revistei British Vogue, care urmează să apară cu trei variante de copertă, realizate de cel mai tânăr fotograf care a lucrat cu publicaţia veche de 104 ani, potrivit news.ro.

Kennedi Carter, în vârstă de 21 de ani, originară din Carolina de Nord, a devenit cea mai tânără persoană care a realizat fotografii pentru British Vogue.

Fără a avea legătură cu soţul artistei, Jay-Z, pe numele real Shawn Carter, fotografa îi urmează lui David Bailey, care, la vârsta de 23 de ani, a fotografiat-o pe modelul Enid Boulting pentru ediţia din februarie 1961 a revistei.

Ediţia decembrie 2020 include un interviu acordat de cântăreaţă, prin Zoom, redactorului-şef Edward Enninful.

Citește și: DOSAR 'Ăia 3.045.000 euro cad cu toții, nu rămâne așa în pom', îl asigura ofițerul Fleancu pe afaceristul Bogdan Savin, legat de expertiza din dosarul său penal

Beyoncé spune în interviu că se simte „absolut schimbată” de evenimentele din 2020. „Am învăţat că vocea îmi este mai clară când stau locului. Preţuiesc cu adevărat acest timp petrecut cu familia şi noul meu obiectiv este să încetinesc ritmul şi să elimin lucrurile stresante din viaţa mea”.

Ea a explicat: „Am intrat în industria muzicală la vârsta de 15 ani şi am crescut cu lumea privindu-mă şi am făcut proiecte non-stop. Am lansat «Lemonade» în timpul turneului mondial «Formation», am născut gemeni, cântat la Coachella, regizat «Homecoming», mers într-un alt turneu mondial cu Jay, apoi regizat «Black Is King», toate în paralel. A fost greu şi plin de agitaţie. Am petrecut mult timp concentrându-mă să îmi clădesc moştenirea şi să îmi reprezint cultura în cel mai bun mod pe care îl cunosc. Am decis să îmi permit să mă concentrez pe bucuria mea”.

Nu este prima dată când Beyoncé vorbeşte despre presiunile legate de ambiţia ei.

Cântăreaţa a devenit mamă în 2012. „A devenit misiunea mea să mă asigur că trăieşte într-o lume în care se simte valorificată cu adevărat”, a spus ea legat de prima fiică, Blue Ivy. În 2017, a născut gemeni, băiat şi fată.

Beyoncé a apărut cel mai recent pe coperta British Vogue în 2013.

Noul număr al publicaţiei va fi lansat pe 6 noiembrie.