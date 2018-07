Billboard 200 - „Scorpion” al lui Drake s-a menţinut pe primul loc. „Mamma Mia! Here We Go Again” a urcat 17 poziţii

Albumul „Scorpion” al lui Drake s-a menţinut pe primul loc în clasamentul Billboard 200, în care coloana sonoră „Mamma Mia! Here We Go Again” a urcat 17 poziţii, iar între primele zece clasate nu s-a aflat niciun debut.

Al cincilea album al lui Drake este şi primul din ultimul an şi jumătate care a reuşit performanţa de a se clasa pe primul loc în top timp de patru săptămâni consecutive. Cel mai recent, „Starboy” al lui The Weeknd s-a menţinut timp de patru săptămâni în fruntea clasamentului în ianuarie-februarie 2017.

În săptămâna încheiată pe 26 iulie, albumul lui Drake a fost vândut în 184.000 de unităţi. Aceasta a reprezentat a 25-a săptămână în care Drake s-a aflat, în întreaga sa carieră, pe primul loc în topul american al albumelor, unde a fost prezent opt materiale de studio.

Pentru prima dată din luna ianuarie a acestui an între primele zece poziţii ale clasamentului nu există niciun debut. Cel mai bine clasat este „Hive Mind”, semnat The Internet, pe locul al 26-lea.

Albumul „beerbongs & bentleys” al lui Post Malone a urcat o poziţie, până pe cea secundă, cu 65.000 de unităţi vândute în a 13-a săptămână de la lansare.

Coloana sonoră a filmului „Mamma Mia! Here We Go Again” a urcat de pe locul 20 până pe 3 în a doua săptămână de top. Ea a fost vândută în 48.000 de unităţi.

„Mamma Mia! Here We Go Again” este a patra coloană sonoră care ajunge anul acesta în top 10, după „Fifty Shades Freed”, „Black Panther: The Album” şi „The Greatest Showman”.

Coloana sonoră a primului film din serie, „Mamma Mia!” (2008), a fost vândută în 2,1 milioane de copii.

Pe locul al patrulea în actualul clasament Billboard s-a menţinut „?” al lui XXXTentacion, cu 41.000 de unităţi. „Invasion of Privacy” al lui Cardi B şi „Goodbye & Good Riddance” al lui Juice WRLD şi-au menţinut poziţiile, a cincea, respectiv a şasea, în clasament, cu 41.000 şi 40.000 de unităţi vândute, scrie News.ro.

De pe locul al doilea, unde a debutat săptămâna precedentă, „Rolling Papers” al lui Wiz Khalifa a coborât până pe şapte, cu 33.000 de unităţi vândute.

Coloana sonoră a musicalului „The Greatest Showman” a coborât un loc, până pe opt, după ce în a 33-a săptămână, a fost vândută în 31.000 de unităţi.

„Reputation” al lui Taylor Swift a revenit în top 10 pentru prima dată din luna februarie. Albumul a urcat cinci poziţii, după ce a fost vândut, în a 37-a săptămână de la debutul în top, în 25.000 de unităţi.

Pe locul al zecelea în Billboard 200 s-a clasat „Harder Than Ever” al lui Lil Baby, în coborâre două poziţii, cu 25.000 de unităţi vândute în a zecea săptămână de top.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multi-metric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de descărcări sunt egale cu un album).