Biserica Ortodoxă din Olanda anunță că se rupe de Patriarhia Moscovei

Biserica Ortodoxă din Olanda anunță oficial că se rupe de Patriarhia Moscovei, ca urmare a invaziei Rusiei în Ucraina. Este prima Biserică Ortodoxă care se rupe de Moscova, de la începerea războiului.

„Clerul a anunțat în unanimitate că nu mai este posibil ca ei să funcționeze în patriarhia Moscovei și să ofere un mediu sigur din punct de vedere spiritual pentru credincioși”, arată Biserica Ordotoxă din Olanda, într-o declarație oficială, la care adaucă faptul că ”această decizie este extrem de dureroasă și dificilă pentru toți cei implicați.”

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Kirill, un aliat de încredere al lui Vladimir Putin, a refuzat să condamne decizia Kremlinului de a invada Ucraina, referindu-se la oponenții Rusiei din Ucraina drept „forțe malefice”.

