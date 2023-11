Black Friday 2023 LIVE - Ce și cât cumpără românii, oră cu oră

În luna noiembrie a fiecărui an, retailul intră în febra mult-promovatelor reduceri de "Black Friday". Comercianţii din România reuşesc într-un fel sau altul să atragă cu oferte, iar românii sunt convinşi să cumpere. stiripesurse.ro vă prezintă în format live text pe parcursul zilei, evoluția cumpărăturilor de Black Friday în România.

UPDATE 1o noiembrie, situația de la ora 8.45

Cât se cumpără online de Black Friday 2023 în România?

Numărul de tranzacții: ~296.709

Valoarea totală a volumelor tranzacționate: ~185,52 mil RON

Minutul de aur: 7.431 tranzactii ora 8:45

Valoarea medie a coșului de cumpărături: 619 RON

Tranzactii realizate cu cardul salvat : 63%

Tranzactii prin rate : ~54 mil RON

Ce se cumpără de Black Friday 2023 în România?

It&C ocupă primul loc în preferințele românilor de Black Friday 2023 cu categoriile de electrocasnice mici și mari, laptopuri, TV, audio-video și telefoane;

ocupă primul loc în preferințele românilor de Black Friday 2023 cu categoriile de electrocasnice mici și mari, laptopuri, TV, audio-video și telefoane; Beauty și îngrijire personală

Băuturi, băcănie, home&deco, fashion

Services – food and delivery, abonamente restaurante, servicii medicale & nopți de cazare, aur, abonamente pentru companii aeriene etc.

Top 3 tranzacții efecutate până la ora 8:45:

Industria de IT&C ocupă primele doua locuri în topul tranzacțiilor efectuate până la ora 8:45, cu tranzacții în valoare de 68.798 RON

ocupă în topul tranzacțiilor efectuate până la ora 8:45, cu tranzacții în valoare de Etail: 31.842 RON

S-a observat în ultimii ani felul în care "Black Friday"-ul mioritic a devenit o tocăniţă tradiţională, iar sărbătoarea în sine nu mai seamănă absolut deloc cu originalul de peste ocean. Dacă punem la socoteală şi faptul că sloganul de anul acesta, în România, este "Perioada cu cele mai multe reduceri din an", în loc de "Perioada cu cele mai mari reduceri din an", atunci tabloul ofertelor este complet. Aşadar, nuanţarea mesajului arată, în fapt, cum scopul magazinelor (off sau online) scuză mijloacele.

Românii, mai cumpătaţi în "Vinerea Neagră" din acest an

Inflaţia şi climatul economic incert au determinat ca, în acest an, de "Black Friday", ponderea românilor care intenţionează să profite de reduceri să scadă cu 5% faţă de 2022, până la 57%, de la 62%, reiese din cel mai recent studiu MKOR privind cumpărăturile efectuate cu ocazia sărbătorii reducerilor. Astfel, şase din zece români intenţionează să facă achiziţii de "Black Friday" în 2023, în scădere comparativ cu anul anterior. Opt din zece consumatori au un buget dedicat, faţă de doar 20% anul trecut.