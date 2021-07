Bogdan Mateescu, șeful CSM, reacționează la atacul lui Stelian Ion la CCR: 'Mă rog, ăsta e nivelul, actorii publici societatea i-a emanat'

Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, crede că, prin decizia luată miercuri, Curtea Constituţională a României a dat "o lovitură" luptei împotriva corupţiei şi a criminalităţii organizate, neţinând cont de opinia celor care "ştiu cel mai bine care este situaţia în parchete".

Citește și: Stelian Ion nu mai are nicio limită: ATAC VIOLENT la adresa CCR, după verdictul normal dat la solicitarea ÎCCJ - 'A dat o lovitură luptei împotriva corupţiei'

Afirmațiile extrem de violente ale lui Stelian Ion au primit răspuns din CSM. Secția de judecători îl acuză că a lansat "veritabile atacuri" la adresa judecătorilor Instanţei supreme, subminează statul de drept şi nu are capacitatea de a ieşi dintr-o zonă "militantă şi politicianistă".

Citește și: ALERTĂ - CSM: Stelian Ion subminează statul de drept

Bogdan Mateescu, președintele CSM, este și el uimit de ce a putut să spună ministrul pus de USR-PLUS la Justiție. ”Atacul la institutii (desi foarte grav, imi aduce aminte de timpuri trecute nu de mult)” este eticheta pe care Mateescu o pune la limbajul violent al lui Ion la adresa CCR și a judecătorilor.

”Nu intru in polemica fals-fatalista si cum de lege lata un judecator de curte de apel ar trebui sa aiba 10 ani vechime si doua examene promovate ca sa se apropie oarecum de salariul unui procuror DIICOT sau DNA caruia era sa ii fie suficienti 5 ani si niciun astfel de examen. Si responsabilitati au, slava Domnului, amandoi.

Discursul public este coordonat de oameni si oameni. Specialistii se distreaza, nespecialistii nu mai stiu ce sa creada...Ma rog, asta e nivelul, actorii publici societatea i-a emanat.

Citește și: Vechimea procurorilor de la DNA - Ce NU o să vă spună propaganda anti-CCR

Dincolo chiar si de atacul la institutii (desi foarte grav, imi aduce aminte de timpuri trecute nu de mult),

Ambitia unor initiatori de proiect de lege si insistenta lor de a adauga aceasta dispozitie necorelata si discriminatorie in legea privind transferurile, avizata negativ de CSM, in orice caz discutabila, fara dubiu, iata, neconstitutionala, lasa magistratii fara cadru legal in aceasta materie in continuare.

Magistratii raman singurii din intreg spectrul roman al "muncii" care nu se pot transfera de peste un an.

Bravo! Ce sa zic...”, este mesajul postat de Bogdan Mateescu.

Citește și: Atac virulent din USR la adresa CCR: 'Pionii instalați de Dragnea continuă războiul împotriva justiției' .

Curtea Constituţională a României susţine că vechimea necesară unui procuror pentru accederea la DNA şi DIICOT trebuie să fie cel puţin aceeaşi ca la Parchetul General.