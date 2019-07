Bogdan Vătăjelu, după calificarea din Liga Europa: 'Luăm goluri extraordinar de uşoare, se pare că din meciul tur nu am învăţat nimic'

Fotbalistul echipei Universitatea Craiova, Bogdan Vătăjelu, a declarat, joi seară, după calificarea în turul doi preliminar al Ligii Europa, că formaţia sa primeşte goluri uşor şi nu este bine că a încasat şase goluri în trei meciuri, anunță news.ro.

“Era important să ne calificăm. Noi ne-am făcut meciul greu, pentru că ne-am relaxat. Luăm goluri extraordinar de uşoare. Se pare că din meciul tur nu am învăţat nimic. Dar să luăm şase goluri în trei meciuri nu e bine deloc. Trebuie să ne concentrăm mai mult”, a spus Vătăjelu la Look Plus.

Formaţia Universitatea Craiova s-a calificat, joi seară, în turul doi preliminar al Ligii Europa, învingând cu scorul de 3-2 echipa azeră FC Sabail, acasă, în manşa secundă a primei runde preliminare. În tur scorul a fost tot 3-2 pentru olteni.

Joi, la Craiova, au marcat Cicâldău ’28, Vătăjelu ’54 şi Fortes ‘90 pentru gazde, respectiv Ramazanov ’67 şi Duventru ’69 pentru oaspeţi.

Universitatea Craiova a obţinut o victorie cu scorul de 3-2 şi în prima etapă a Ligii I, pe teren propriu, în meciul cu Academica Clinceni.