Bolile care ‘lovesc’ odată cu răcirea vremii - Cum putem să ne protejăm

Temperaturile scazute de toamna duc la agravarea unor boli cronice. Pe masura ce afara se raceste, organismul se pregateste singur pentru lunile de toamna si iarna, insa unele boli „uitate“ isi pot face acum aparitia, notează exquis.

Reumatismul

Modificarile conditiilor meteorologice provoaca, de obicei, simptomele reumatismului care afecteaza mai ales persoanele varstnice. Printre aceste simptome se afla si durerile de picioare, durerile articulatiilor si durerile de spate, potrivit doc.ro. Umezeala si aerul rece de toamna duc la o agravare a bolilor cronice ale sistemului musculo-scheletic. Pentru a evita astfel de probleme reumatismale, incearca sa adopti un stil de viata sanatos si sa urmezi o dieta care sa nu contina alimente sarate.

Acneea

Acneea este o boala inflamatorie care apare atunci cand glandele sebacee ale pielii sunt infectate. O schimbare brusca a temperaturii (in special daca te intorci dintr-o vacanta dintr-o zona cu alt tip de clima), carentele de vitamine si minerale, un stil de viata sedentar si lipsa plimbarilor in aer curat sunt principalele cauze ale agravarii simptomelor bolilor. Pentru a evita aceste lucruri, alege o dieta echilibrata si mananca alimente sanatoase, care sa nu agraveze acneea, petrece mai mult timp la aer curat si nu uita sa faci exercitii cu regularitate.

Astmul alergic

La fel ca primavara, toamna este momentul in care oamenii se confrunta cu multe alergii. Avand in vedere riscul crescut de alergii in lunile de toamna, este posibil sa te confrunti in aceasta perioada cu astmul alergic.

Astmul alergic este cauzat adeseori de reactiile organismului la anumiti alergeni, cum ar fi polenul, parul animalelor, mucegaiul. Cel mai frecvent simptom al astmului alergic sunt de cele mai multe ori dificultatile de respiratie. Daca esti predispus la alergiile provocate de polen, ar trebui sa eviti activitatile in aer liber, zonele cu iarba si cu multe flori cu polen. Iar daca esti predispus la alergii provocate de mucegai, praf sau de alergenii din locuinta, e bine sa incerci sa iti mentii casa cat mai curata si sa mentii umiditatea din incaperi la un nivel moderat. Cere sfatul medicului si intreaba-l ce medicamente te pot ajuta sa previi astmul alergic.

Ulcerul peptic gastro-duodenal

Ulcerul gastric si ulcerul duodenal sunt genul de boli cu care te poti confrunta in orice moment al anului. Cu toate acestea, toamna, cand sistemul tau imunitar isi reduce capacitatea de functionare, organismul intampina dificultati atunci cand trebuie sa lupte cu efectele bacteriilor. Astfel, sistemul tau digestiv este foarte afectat, iar riscul de ulcer gastric si ulcer duodenal va creste.

Cele mai frecvente simptome ale ulcerului peptic gastro-duodenal sunt pierderea poftei de mancare, varsaturile si durerea abdominala. Adeseori, durerea cauzata de ulcerul gastric apare imediat dupa ce ai mancat, in vreme ce durerea cauzata de ulcerul duodenal apare la cateva ore dupa ce ai mancat. Mergi la medic pentru a descoperi care este, mai exact, motivul acestor dureri!

Durerea de gat

Toamna, sistemul imunitar este mai afectat decat in alte anotimpuri, asa ca este posibil sa racesti mai usor. In plus, modificarile de temperatura din lunile de toamna, combinate cu vantul puternic, pot face ca anumite tipuri de virusuri sa se reproduca mai mult. Daca ai neglijat sanatatea, rezistenta organismului in fata bolilor poate fi redusa, iar din aceasta cauza, se pot instala bolile inflamatorii, in special artrita si pot aparea durerile in gat. Simptomele durerii in gat pot include: gatul umflat, senzatia de rece (simti tot timpul ca iti este frig), febra, durere de cap, greata, amigdalele se umfla. Pentru a preveni neplacerile cauzate de durerea de gat, ar trebui sa te adresezi medicului, pentru ca el iti poate recomanda cele mai bune metode de preventie.

Insuficienta cardiaca

Toamna, persoanele cu probleme ce tin de functionarea inimii vor avea un risc crescut de boli cardiovasculare. Asta pentru ca atunci cand vremea se schimba brusc, organismul nostru trebuie sa se lupte pentru a se adapta la schimbarile climatice, iar aceasta „lupta” poate sa suprasolicite sistemul cardiovascular, avand consecinte grave asupra inimii, cum ar fi insuficienta cardiaca. Pentru a preveni bolile cardiovasculare, ar trebui sa mananci multe legume, fructe si peste, sa limitezi consumul de grasimi daunatoare, sa nu fumezi, sa faci exercitii fizice in mod regulat pentru a regla functionarea sistemului cardiovascular.