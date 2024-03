Boloş: Am fost şi rămân unul dintre susţinătorii investiţiilor în serviciul public de sănătate

Misiunea de a îmbunătăţi calitatea îngrijirii medicale şi de a asigura că toţi românii beneficiază de servicii medicale adecvate poate fi îndeplinită prin investiţii masive în domeniu, a declarat, luni, ministrul Finanţelor, Marcel Boloş.

"Cred că este evident pentru toată lumea că prin investiţii masive în infrastructura medicală, formarea personalului medical şi implementarea unor reforme eficiente ne vom putea îndeplini misiunea de a îmbunătăţi calitatea îngrijirii medicale şi de a asigura că toţi românii beneficiază de servicii medicale adecvate", a spus ministrul Finanţelor în Parlament la dezbaterea moţiunii simple intitulate "Ministrul Boloş - inventatorul şi păzitorul taxei pe boală trebuie să plece cu taxele lui inventate cu tot".El a subliniat că în programul bugetar sunt incluse acţiuni prioritare pentru asigurarea fondurilor necesare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor cu funcţii vitale instabile sau cu afecţiuni care pot avea complicaţii ireversibile şi care necesită intervenţii medicale de urgenţă sau îngrijiri într-o secţie de terapie intensivă generală sau specializată.De asemenea, a menţionat Marcel Boloş, anul trecut s-au semnat peste 3.600 de contracte de finanţare pentru sănătate, care cumulează peste 11 miliarde de lei, din bani europeni, iar 116 spitale vor beneficia de finanţare pentru reducerea infecţiilor nosocomiale,Totodată, 35 de spitale au primit finanţare pentru creşterea capacităţii de răspuns a secţiilor de neonatologie prin reabilitare, dotare şi extindere cu 124 de noi paturi de ATI pentru nou-născuţi la nivel naţional şi dotarea altor 90 de paturi existente."Pentru creşterea accesului la servicii medicale pentru toţi românii, indiferent de zona ţării în care locuiesc, s-au finanţat 200 de primării pentru construcţia şi dotarea Centrelor Comunitare Integrate. Pe acelaşi palier, au fost finanţate pentru reabilitare şi dotare 3.072 de cabinete de medicină de familie. Personal, am fost şi rămân unul dintre susţinătorii investiţiilor în serviciul public de sănătate. Am fost iniţiatorul şi susţinătorul Programului Operaţional de Sănătate, cu o valoare a bugetului de peste 5,8 miliarde euro încă de pe vremea când eram ministrul Fondurilor Europene. Este pentru prima dată când România beneficiază de un Program de Sănătate care susţine investiţii masive în infrastructura spitalicească, în servicii medicale de calitate şi în pregătirea personalului medical. Este un buget cu care vom reconstrui sistemul medical din România, astfel încât românii să beneficieze de condiţii, servicii şi personal de nivelul ţărilor europene cu sisteme publice de sănătate performante", a afirmat Boloş.Acesta a adăugat că, în calitate de ministru al Finanţelor, se va asigura că va fi alocată partea de cofinanţări pentru ca proiectele să fie duse la bun sfârşit şi a reamintit de cele trei spitale regionale din Cluj-Napoca, Craiova şi Iaşi, care au un buget de 1,2 miliarde de euro şi, totodată, un număr de şapte alte spitale judeţene sau spitale judeţene de urgenţă care vor beneficia de dotarea cu echipamente medicale sau, după caz, de lucrări de reabilitare, consolidare sau construcţia de noi clădiri. De asemenea, din acest buget, 570 milioane euro sunt dedicaţi investiţiilor în domeniile oncologie şi transplant.Totodată, împreună cu MIPE, a mai spus ministrul, au fost căutate soluţii pentru a fi operaţionalizat Programul Naţional de Investiţii în Sănătate, cu un buget de peste 2 miliarde euro, finanţat integral din bugetul de stat. Printre proiecte, Boloş a menţionat Institutul de Genomică, Institutul Cantacuzino pentru reluarea producerii vaccinurilor, ciclotronul, tehnologiile care folosesc hadronoterapia pentru tratarea cancerului."Aţi mai avut o încercare de moţiune simplă în care mă făceaţi vinovat de fiscalitatea IMM-urilor şi marilor companii, fără să spuneţi că, de fapt, autorii noilor măsuri fiscale sunteţi chiar dumneavoastră: jalonul 206 pentru microîntreprinderi, jalonul 207 pentru reforma impozitelor şi taxelor sau eliminarea facilităţilor fiscale pentru IT, construcţii, industria alimentară sau industria agroalimentară. Iar acum, ca din senin, scoateţi în faţă suferinţa oamenilor, bolnavi oncologici, mame, copii care au nevoie de îngrijiri medicale şi uitaţi de sistemul dezastruos de plată a concediilor medicale care afectează aproape pe fiecare român. De miliardele de lei pe care îi dăm pentru concedii medicale în loc să îi dăm la spitale, la programele cronice pentru bolnavi, la medicamente, la medicii de familie şi multe alte nevoi pe care sistemul medical le are. Înţeleg că avem în faţă alegeri electorale importante, dar asta nu înseamnă că trebuie să transformaţi scena politică într-un teatru al absurdului", a punctat ministrul.