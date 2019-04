Bordelul PNL

Cum a început campania și a scos la lumina noi penibilități politice, au început să sară tot felul de pițiponci peneliști (liberali nu mai pot fi cu un Fuhrer) să mă urecheze pentru că îmi bat joc de circul cu mascote, ursulețul Rareș și buldogul Vasile. Noua filozofie de la PNL: dai în mine, dai în fabrici și uzine!

Stimabililor, partidul ăla nu mi-a dat blide de lins, am muncit din greu, TIMP DE 16 ANI, pentru tot ce am primit. Nici nu am furat, nici nu am facut partidul de râs în orice poziție am avut. Am făcut și condus campanii toți anii aceia, de pe urma cărora niște șmecherași luau zeci de mii de euro, alții se cocoțau în funcții, dar treaba și gândirea o faceam eu. Apoi, după ce am fost trimis la București, am ajuns rapid în topul comunicatorilor naționali ai partidului, nu era in stare nimeni să îl pună la punct pe Ponta cum o făceam eu. Dovadă că nu am fost trimis de prost acolo, nici doar ca să mi se dea un blid. Deci, în condițiile în care alții dorm mandate la rând în Parlament, de nu știe nici draku de ei nici măcar în județ, eu am dat partidului mai mult decât mi-a dat (o simpla funcție). Mult mai mult!

Cu toate acestea, e de observat că inteligența voastră este invers proporțională cu tupeul! Adică, partidul care se mai pretindea liberal m-a dat afară pentru că nu eram... obedient, da? Mai exact: doar pentru că le criticam Președintele! Pentru că am tot strigat că marele vostru ”președinte” îngroapă partidul pas cu pas, an de an. Și asta se vede în continuare, de când v-a venit ăsta de stăpân deveniți tot mai mici. Ăsta e și planul, naivilor, să vă distrugă pentru a face loc pe dreapta unui partid nou, curat si controlabil. Au și făcut sondaj pe așa ceva, imediat ce a ajuns președinte, cu tupeu, sub nasul nostru și cu complicitatea ”liderilor” partidului. Credeați că strigam la el de plictiseală?

Dar, voi, nu si nu, Klaus ne iubește, chiar daca ne mai pleznește, chiar dacă a instituit ”ciocu` mic”. Vouă vă place, normal, doar tot visați că vă duce la bucate, merită să răbdați pentru cum o să vă îmbuibați. Doar că nu înțelegeți de ce lumea nu vă mai votează. Atunci, ce datorie mai am eu fata de asemenea slugi care își flutură papionul pe post de creier? Ce pretenții aveți voi de la mine? Să fii rămas ca un câine tâmp pe la uși, să cerșesc atenție și loc la bucate iar?

Serios? Hai, marș de aici cu filozofiile astea de slugoi! Pentru că asta faceți, credeți că dacă voi sunteți niște căței lași, așa ar trebui să fie toți! Da, la cât vă duce capul (de aia vă bate mai nou și USR, nu doar PSD), puteți obține ceva doar prin lingușeală și șmechereală. Eu, însă, nu am nevoie de așa ceva. Ce am obținut a fost pe mintea și munca mea, dovadă că mă mențin ”viu” politic și fără să mă ”ridice” vreun partid. Pe când voi, toți ăștia de vă treziți mari judecători morali, știți doar la ascunzișul haitei, că singuri nu faceți față nici măcar la o funcție de consilier local.