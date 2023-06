Boy George spune că îşi doreşte să surprindă în continuare oamenii

După mai bine de 40 de ani de când a ajuns pe scena muzicală şi în atenţia presei, solistul trupei Culture Club, Boy George, spune că încă îşi mai doreşte să surprindă ''puţin'' oamenii, informează Reuters.

Cantautorul a devenit celebru la începutul anilor '80 prin vocea sa distinctivă, dar şi prin înfăţişarea androgină, în timp ce trupa cucerea topurile cu melodii precum ''Do You Really Want to Hurt Me?'' şi ''Karma Chameleon'', potrivit Agerpres.

''Când am păşit pentru prima dată pe scenă, am stârnit o groază absolută pentru felul în care arătam, pentru faptul că arătam feminin'', a spus artistul, în vârstă de 61 de ani, George O'Dowd pe numele real, cu prilejul unui interviu acordat Reuters.

''De nenumărate ori m-am întâlnit cu oameni care ziceau 'Când te-am văzut prima dată la TV am crezut că erai o fată...', oamenii se certau la şcoală pe subiectul ăsta, dar într-un fel asta mi-am şi dorit'', a spus Boy George.

''Am vrut ca oamenii să fie deranjaţi, am vrut să fie puţin surprinşi. Şi încă îmi mai doresc asta, într-un fel, şi încă mai am parte de astfel de reacţii'', a mai spus muzicianul.

Culture Club s-a format în 1981 şi s-a destrămat cinci ani mai târziu. Abordând un amestec de pop, soul, new wave britanic şi reggae, trupa este considerată una dintre cele mai influente din anii 1980.

În anii următori, Boy George a avut probleme cu drogurile şi cu legea, dar s-a bucurat şi de o carieră solo de succes, precum şi de mai multe turnee alături de trupa reunită.

Se pregăteşte din nou să plece în turneu alături de doi colegi din trupă - vor cânta în deschidere pentru veteranul Rod Stewart în Marea Britanie la sfârşitul acestei luni, după care vor pleca în turneul ''The Letting It Go Show'' în iulie în Statele Unite, unde Culture Club are fani loiali.

''Suntem norocoşi că am avut un succes imediat acolo... ador America, îmi place să fiu acolo. Îmi place să când acolo... e un optimism'', a spus cântăreţul.

''Eu sunt un britanic cinic, aşa că merg în America, unde mi se permite să fiu uimitor, ceea ce-mi place, în America nu mai trebuie să-mi cer scuze pentru ceea ce sunt. În America, atmosfera e ceva de genul 'bucură-te' şi cred că este un sfat bun''.

Întrebat cum se simte când interpretează acum cântecele formaţiei, Boy George a spus: ''Eram destul de morocănos mai demult, acum mă simt fabulos''.

''În perioada aceea, am crezut că era dreptul meu să fiu supărat şi simţeam că a urca pe scenă prost dispus ţine de integritate artistică...Acum nu mai am astfel de stări''.

''Şi dacă mai am, le rezolv rapid'', a spus Boy George. ''Diferenţa dintre atunci şi acum este că în prezent mă bucur cu adevărat''.