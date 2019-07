Brad Pitt şi Leonardo DiCaprio: asasinatele lui Charles Manson şi cazul Weinstein au pus capăt unei ere la Hollywood

Actorii Brad Pitt şi Leonardo DiCaprio au vorbit pentru The Times despre impactul pe care l-au avut, după părerea lor, crimele comise de "familia" Manson, relatate în noul lor film "Once Upon a Time in Hollywood", în regia lui Quentin Tarantino, şi scandalui Weinstein, anunță news.ro.

Potrivit actorilor, crimele comise de Charles Manson şi cazul Weinstein au marcat finalul unei ere la Hollywood.

Întrebat de The Times, Leonardo DiCaprio a explicat: "Când părinţii mei vorbesc despre asta, ei evocă sfârşitul unei revoluţii idealizate. Părinţii mei au fost întotdeauna hippie, dar acesta a fost sfârşitul unui vis".

"Oamenii au început să îşi închidă uşile cu cheia", a adăugat Brad Pitt care avea 5 ani atunci când a avut loc asasinatul actriţei Sharon Tate, în vara lui 1969. Ieşeam dintr-un deceniu tumultuos, marcat de crime şi mişcări pentru libertatea sexuală şi drepturile civile, exista speranţă. Dar când s-a întâmplat, ne-am dat seama că şi albii bogaţi şi celebri erau în pericol. Nimeni nu era în siguranţă".

Brad Pitt a făcut chiar o paralelă între crimele din 1969 şi scandalul Weinstein. "Pot să spun asta sau este de prost gust?", a întrebat el înainte de a adăuga faptul că face referire "la pierderea inocenţei într-o lume care a fost protejată şi glorificată".

"Ca şi asasinatele lui Manson, cred că a existat un recalibraj. Dar, de data aceasta, în sensul bun", a explicat el, evocând căderea fostului magnat al cinematografiei americane, Harvey Weinstein, acuzat de abuzuri sexuale de zeci de femei şi care a dat naştere în special mişcării #MeToo.

Acţiunea lungmetrajului "Once Upon a Time in Hollywood", scris şi regizat de Quentin Tarantino, are loc la finalul anilor 1960 şi este centrată pe un actor al cărui succes e aproape de domeniul trecutului (DiCaprio) şi dublura lui (Pitt). Coincidenţa face ca personajul lui DiCaprio, Rick Dalton, să fie vecin cu cel interpretat de Margot Robbie - Sharon Tate - starletă şi soţia lui Roman Polanski ucisă de secta lui Charles Manson.

Tarantino a dezvăluit săptămâna aceasta că este interesat să creeze un spinoff pentru televiziune plecând de la noul lui film.