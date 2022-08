Breaking| O pană de curent majoră lovește centrul orașului Toronto (filmare din dronă)

O pană de curent majoră afectează centrul orașului Toronto, Canada. Mai multe blocuri din zona străzilor Yonge și Dundas, inclusiv Piața Yonge-Dundas, au rămas fără curent electric joi. Ecranele masive care afișează de obicei reclame în zonă sunt, de asemenea, căzute.

Alte zone afectate de această pană de curent sunt Eaton Centre, sediul poliției din Toronto și St. Lawrence Market, potrivit toronto.ctvnews.ca.

Serviciile de transport din Toronto au declarat că întreruperea se întinde pe o rază de cel puțin patru străzi. Harta întreruperilor de la Toronto Hydro arată că zonele cuprinse între străzile College și Harbour și între străzile Sherbourne și York sunt fără curent electric, iar până la 10.000 de clienți sunt afectați în prezent. Poliția recomandă șoferilor să fie precauți pentru a nu exista incidente.

