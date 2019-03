BREAKING: Adina Florea i-a interzis Laurei Codruţa Kovesi să dea declaraţii despre dosarul în care este cercetată

Adina Florea, procurorul de la Secţia de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) care instrumentează dosarele lui Kovesi, a plasat-o pe fosta şefă a DNA sub control judiciar şi i-a interzis să dea declaraţii despre dosarul în care este anchetată.

"Măsura face parte din campania de hărţuire a mea. În acest moment am interdicţie de a vorbi cu presa despre dosarul în care am fost citată. Nu am voie să vă spun absolut nimic din ceea ce s-a întâmplat aici şi nici despre acest dosar. Mi se interzis de către procurorul de caz. Cred că este o măsură de a-mi închide gura, de a nu se spune ce se întâmplă, de a ne hărţui în continuare pe toţi cei care ne-am făcut treaba. Probabil disperarea unora ca aş putea ocupa acestă funcţie internaţională a ajuns la anumite cote şi de asta nu mai am voie să vorbesc cu presa", a declarat Kovesi, la ieşirea de la SIIJ, după mai bine de şase ore de audieri.

