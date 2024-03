BREAKING Cătălin Cherecheș, adus în România

Fostul edil din Baia Mare Cătălin Cherecheș va fi adus astăzi în România. O escortă a Poliției Române îl va prelua și îl va aduce în fața autorităților române, informează Antena3 CNN.

Judecătorii din München au aprobat săptămâna trecută extrădarea sa.

Fostul primar al municipiului Baia Mare Cătălin Cherecheş, condamnat definitiv la 5 ani de închisoare şi dat în urmărire internaţională după ce a fugit din ţară, a fost depistat de poliţişti în Augsburg, în 28 noiembrie 2023. Germania. Cherecheş a ieşit din ţară pe la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, înainte de pronunţarea sentinţei, sub identitatea unei rude.

Gorghiu, despre fugarul Cătălin Cherecheş: Odată adus, va rămâne în sistemul penitenciar românesc şi va ispăşi pedeapsa

Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, a anunţat săptămâna trecută că o instanţă din Munchen a decis predarea fugarului Cătălin Cherecheş şi a dat asigurări că acesta îşi va ispăşi cei cinci ani de pedeapsă într-un penitenciar din România.

"Vă confirm faptul că, odată adus în sistemul penitenciar, va rămâne în sistemul penitenciar românesc şi, dacă nu mă înşel, are o pedeapsă de cinci ani. Va ispăşi pedeapsa pe care a primit-o din partea Justiţiei române în sistemul penitenciar din România. Este un lucru de care sunt absolut convinsă", a spus ea.



În context, ministrul Justiţiei a amintit faptul că a iniţiat două legi foarte importante, respectiv "Legea fugarilor", prin care persoanele condamnate definitiv, care nu se prezintă în termen de şapte zile la Poliţie pentru a fi încarcerate, vor fi considerate evadate şi riscă o pedeapsă între 6 luni şi 3 ani, dar şi o lege prin care fugarii vor plăti cheltuielile de aducere în ţară.



"Dacă tu, ca fugar, condamnat în România, ai avut resurse financiare pentru a părăsi statul român şi pentru a fugi de executarea pedepsei în sistemul penitenciar românesc, atunci cu siguranţă vei găsi resurse financiare să plăteşti bani pentru a te întoarce. Nu mi se pare deloc firesc ca România, de exemplu, anul trecut a trebuit să plătească peste 10 milioane de lei pentru acest lucru. Şi asta a făcut-o pentru a aduce în ţară 803 fugari. Acesta este numărul pe care am reuşit în 2023 să îl aducem înapoi în România, cu un efort colosal. De la începutul acestui an, în decurs de două luni şi jumătate, am reuşit să aducem în ţară 178 de fugari", a explicat Gorghiu.