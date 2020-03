BREAKING - Răsturnare de situație: UDMR votează Guvernul Cîțu

UDMR va vota pentru învestirea Cabinetului Cîţu, a anunţat joi, la Parlament, liderul formaţiunii, Kelemen Hunor. Inițial, UDMR intenționa să voteze împotriva acestui Guvern, dar criza coronavirusului a schimbat datele problemei.

"Am discutat în grupurile reunite, aşa cum facem de fiecare dată ne-am uitat la situaţia actuală socială şi, bineînţeles, în acest punct de vedere, argumentele sunt în favoarea învestirii Guvernului Cîţu. Într-o altă situaţie, sigur nu cred că am fi susţinut acest Guvern, dar în acest moment prioritatea numărul unu este sănătatea publică, asigurarea acelor condiţii în sistemul sanitar şi în toate instituţiile de care avem nevoie să reducem riscurile infecţiei cu COVID-19. De aceea noi am luat această decizie de a vota Guvernul Cîţu, vom avea doi absenţi - unul plecat în străinătate, în delegaţie oficială, un alt coleg bolnav. Ceilalţi sunt aici, vor fi prezenţi în sală şi vom vota aşa cum facem de fiecare dată - secret - pentru învestirea Guvernului. Vom vedea ce se va întâmpla, dar important este să mergem înainte", a declarat liderul UDMR la finalul şedinţei grupurilor reunite ale partidului.



Potrivit acestuia, decizia CCR potrivit căreia OUG 26/2020 privind alegerile anticipate este neconstituţională "a închis toate discuţiile, toate speculaţiile posibile şi imposibile legate de anticipate şi de modificarea legislaţiei electorale într-un an electoral".



"Deci, din acest punct de vedere, acest subiect dispare de pe agenda politică şi e bine că s-a întâmplat aşa şi trebuie să căutăm toate soluţiile politice de care are nevoie România pentru a gestiona această situaţie, în acest moment, în această perioadă, şi bineînţeles să pregătim alegerile locale şi parlamentare, atunci când vor fi posibile aceste alegeri'', a spus el.



Întrebat dacă Florin Cîţu va putea fi un premier bun, liderul UDMR a răspuns: "Probabil că de aceea a fost nominalizat. Până când nu va fi premier nu avem de unde să ştim, dar sunt convins că nominalizarea domnului Cîţu a fost făcută cu acest gând".



"Din punctul meu de vedere, domnul Cîţu poate să facă un lucru: dacă nu doreşte să fie prim-ministru, că s-a schimbat situaţia din momentul desemnării domnului Cîţu, poate să se ducă până la ora 16,00 la Cotroceni şi poate să-şi depună mandatul, spunând că în momentul în care a acceptat să fie desemnat prim-ministru era o situaţie cu totul şi cu totul diferită - s-a schimbat din cauza epidemiei şi trebuie un alt profil de prim-ministru. Asta este o decizie personală a lui şi nimeni nu se va supăra nici pe PNL, nici pe domnul Cîţu dacă va ajunge la această concluzie. În rest, eu nu pot să comentez, nu am niciun argument nici pro, nici contra", a adăugat Kelemen Hunor.