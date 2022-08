BREAKING - Ucrainenii au atacat flota Rusiei aflată în Marea Neagră/ Video

În această dimineață au fost raportate mai multe explozii în Sevastopol, portul din Crimeea unde se află flota armatei Rusiei la Marea Neagră.

Din primele informații nu s-au produs daune foarte mari, rachetele ucrainene ratând ținta.

Ukraine used a Kamikaze drone to hit the headquarters of the Black Sea Fleet in Sevastopol today pic.twitter.com/AMAjYPHINB