Bubuie scandalul la Spitalul Universitar: 'Au fost amenințări să nu ieșim în stradă că vom fi dați afară'. Se cere demisia managerului

Angajații Spitalului Universitar care au manifestat, luni, în fața unității spitalicești spun că lucrează în condiții foarte dificile, că nu au resurse și materiale suficiente pentru a-i îngriji pe bolnavi și că au fost amenințați, prin mesaje, să nu protesteze, altfel vor fi concediați.

"Alegerea între voucher și spor. Vineri s-a trimis circulară în spital de către doamna manageră să alegem una dintre variante. Motivul e cel veșnic, nu sunt bani. Ne mai nemulțumește lipsa de personal, sunt foarte mulți bolnavi și foarte puțini angajați. Pacienții sunt foarte afectați pentru că nu se pot duce la investigații. Sunt destule lipsuri. Am încercat să vorbim cu conducerea despre sporuri, despre astea, ne-au spus că nu sunt fonduri, astea sunt sporurile de secție, dar nu s-a rezolvat. Vom protesta în continuare, vom vedea. Au fost și amenințări, mesaje date de către membri din spitale să nu ieșim în stradă altfel vom fi dați afară. Vom ajunge în comisia de disciplină și vom fi dați afară pentru că am ales să spunem problemele care sunt în acest spital", a declarat, pentru agenția de presă MEDIAFAX, Alexandru Caval, brancardier la secția Neurologie a Spitalului Universitar.

Unii dintre angajați spun că sunt materiale în spital doar atunci când vin controale.

"Lucrăm în niște condiții mizerabile, de aceleași condiții beneficiază și bolnavii. Din când în când, vin niște controale în acest spital și suntem foarte bucuroși când vin aceste contraole pentru că atunci avem tot ce ne trebuie. După, potopul. Am încercat să sesizez conducerea acestei instituții. Ajunsesem la un moment dat, făceam operații pe masa de operații și izolam pacientul cu bluze. Nu aveam fire de electrocauter cu care sterilizăm, veneau cu țesut pe ele, țesut necrozat, nu puteai să le speli, să le cureți atât de bine încât să fie noi. Conducerea ne-a tot zis că se rezolvă, se rezolvă. Spre exemplu, spălătorul a fost defect 6 luni de zile până un medic a luat inițiativa și a rezolvat această problemă. Este defect aparatul de radiologie, pacienții sunt redirecționați la alte spitale. Din câte am auzit, la etajul 7 este un aparat nou-nouț. Primii care suferă sunt pacienții și după ei, noi, pentru că dacă Doamne ferește se întâmplă ceva și ajungi pe mâna unui procuror, te duci la pușcărie cum s-a dus și fetița aia de la Giulești. Așa ne ducem și noi la pușcărie, fapt pentru care am decis să nu mai tac", a declarat, pentru MEDIAFAX, Simion Daniel Petrică, asistent medical Ortopedie.

Oamenii cer demisia actualului manager al Spitalului Universitar.

"Problema acestor vouchere a fost bomboana de pe colivă. Luna trecută ne-au luat 100 de lei și ceva din salariu pentru bonurile de masă, pe care le-au băgat în salariu, le-au numit normă de hrană și le-au impozitat mai mult. (...) I-am spus doamnei manager că eu renunț la spor, dar să își dea demisia, să vină un alt manager competent, care să aibă grijă de noi. Chiar nu mă interesează care sunt repercusiunile. Nu mă interesează pentru că sigur se vor sesiza foarte multe instituții care sigur și inevitabil vor face curățenie în mizeria care există aici. Sunt sigur că se va face curățenie. După aceea, să mă dea afară. Nu mă dă nimeni afară din țară, meseria nu mi-o ia nimeni din mână", a mai spus, pentru MEDIAFAX, Simion Daniel Petrică, asistent medical Ortopedie.

Circa 15 angajaţi ai Spitalului Universitar Bucureşti au protestat, luni, în faţa instituţiei, deoarece sunt nevoiţi să aleagă între voucherele de vacanţă şi sporurilor maxime. Conducerea spitalului spune că nu sunt bani pentru ambele privilegii.

“Vorbim de 10-15 persoane care au protestat. 10-15 persoane nu reprezintă angajații spitalului universitar, care sunt peste 3.600. Noi vorbim de niște nemulțumiri ale unui om sau doi dintr-o anumită secție izolată, s-au mobilizat probabil între ei și s-au gândit să protesteze astăzi. Acest grup nu reprezintă angajații spitalului. (...) Așa cum a fost prevăzut între regulamentul de sporuri, (...) conducerea împreună cu sindicatele am decis să acordăm sporuri către limita maximă, că putem să le suportam din veniturile proprii. Numai că acești angajați nu înțeleg că acordarea acestor vouchere de vacanţă nu se pot da preferențial, trebui date pentru toți oamenii care lucrează. Impactul financiar e de peste 4,5 milioane de lei și nu putem menține și sporurile către valoarea maximă și să dăm și aceste vouchere”, a declarat, pentru MEDIAFAX, managerul Spitalului Universitar de Urgență București, Adriana Nica.