Bucureștiul intră în scenariul ROȘU: ședință CRUCIALĂ, în urma căreia se vor impune măsuri drastice

Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a anunţat că luni se întruneşte Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă, pentru a discuta despre măsurile care se impun după ce incidenţa cumulată a cazurilor de infectare cu noul coronavirus a depăşit în Bucureşti pragul de trei la mia de locuitori.

"Mâine (luni - n.r.) se întruneşte Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă, după cum ştiţi el se reuneşte în 48 de ore de la momentul anunţului. Mâine ne vom reuni, vom lua măsurile pe care le-a amintit şi domnul prim ministru, măsurile nu sunt blânde, se poartă masca şi în spaţii deschise şi în spaţii închise, se închid activităţile restaurantelor, cafenelelor, tuturor unităţilor de alimentaţie publică, spectacole, jocuri de noroc, toate măsurile se vor lua mâine", a spus duminică, Cojanu la Digi 24.



El a adăugat că decizia cu privire la închiderea sau nu a şcolilor o vor lua Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii, iar Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă decide doar "inserarea într-un scenariu sau altul, galben sau roşu".



Întrebat dacă, în cazul în care luni se raportează pentru Bucureşti o rată de infectări sub trei la mia de locuitori, se mai iau aceste măsuri, Cojanu a răspuns: "Dacă vedem o incidenţă sub trei nu mai luăm măsuri, dar trebuie să informăm, iar Comitetul să fie de acord că nu mai putem lua măsuri pe care să le anulăm în câteva ore. (...) Evident, noi am pus această problemă şi am spus, Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă va fi convocat oricum. Dacă va scădea rata de incidenţă sub trei, noi tot trebuie să convocăm Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă, că aşa ne impune legea, îl informăm că a fost astăzi 3,02 şi ne gândim dacă trebuie să luăm măsuri pe care în aceeaşi şedinţă să le anulăm".