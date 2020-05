Bucureștiul va fi legat de Otopeni prin calea ferată: Lucrările se apropie de finalizare, anunță Gică Popescu

Consilierul premierului pentru Euro-2020, Gică Popescu, a vizitat, miercuri, şantierul căii ferate care va lega Aeroportul Internaţionale Henri Coandă de Gara de Nord şi a declarat că lucrările sunt gata în proporţie de 70 la sută. El spune că se va putea circula pe această linie din luna august.

"După ce am vizitat săptămâna trecută cele 3 stadioane aflate în construcţie pentru Euro 2021, deja îi puteam spune aşa, astăzi am inspectat, alături de domnii Lucian Bode, ministrul Transporturilor, şi de Ionuţ Stroe, ministrul Sportului, lucrările de la calea ferată care va lega Aeroportul Otopeni de Gara de Nord. Sunt printre puţinii care au crezut în acest proiect. Când vorbeam despre calea ferată de la Otopeni la Gara de Nord, oamenii mă priveau cu neîncredere. Pe undeva, erau îndreptăţiţi. ULTIMUL TRONSON DE CALE FERATA IN ROMÂNIA S-A CONSTRUIT IN 1984... Mi-am asumat public proiectul acesta şi mărturisesc că m-a încercat azi, văzând că lucrările sunt gata în proporţie de 70 la sută, o senzaţie de mândrie, dar şi de emoţie. Pot spune că este proiectul meu de suflet. Calea ferată, care are o lungime de aproximativ 17 kilometri, va fi gata undeva în luna august. Pe perioada stării de urgenţă s-a lucrat într-un ritm încetinit faţă de cum s-a lucrat înainte. De la aeroport la gară, distanţa va fi parcursă în 15 minute. Va fi o lucrare de care se vor bucura bucureştenii, locuitorii din zonele limitrofe, dar şi cetăţenii români aflaţi în tranzit la şi dinspre aeroport. Nu în ultimul rând, turiştii străini. Am fost să vedem şi cum stau lucrurile la Aeroportul Băneasa, care va fi modernizat tot în aşteptarea Campionatului European. Şi acolo e bine. Aşadar, din august, Bucureştiul se va alătura marilor oraşe europene care au tren direct de la aeroport către cea mai importantă staţie feroviară. Iar de la gară, cu metroul, prin tot oraşul", a scris fostul fotbalist, pe Facebook.

Calea ferată a fost construită în vederea turneului final al Campioantului European din această vară, competiţie la care Bucureştiul se numără printre oraşele-gazdeă. Din cauza pandemiei de coronavirus, Euro-2020 a fost amânat un an.