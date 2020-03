Bulgaria MAJOREAZĂ împrumuturile şi ÎNRĂUTĂŢEŞTE previziunile privind evoluţia economiei în 2020, pe fondul pandemiei

Bulgaria va majora nivelul împrumuturilor din acest an cu încă 4,2 miliarde de leva (2,36 miliarde de dolari), pentru a finanţa aşteptatul deficit fiscal, în condiţiile în care oferă sprijin companiilor şi angajaţilor afectaţi de pandemia de coronavirus (COVID-19), a declarat marţi ministrul de Finanţe, Vladislav Goranov, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Acesta a înrăutăţit prognozele pe acest an, când economia bulgară ar urma să înregistreze un declin de 3%, faţă de o creştere de 3,3% previzionată anterior. Deficitul bugetar ar urma să ajungă la 2,9% din PIB în 2020. Înainte de această criză, Bulgaria miza pe un buget echilibrat în acest an şi estima că se va împrumuta cu până la 2,2 miliarde de leva."Toate aceste măsuri au un singur scop: să garanteze că statul dispune de suficiente lichidităţi şi are posibilitatea de a menţine principalele sale funcţii", le-a declarat jurnaliştilor Vladislav Goranov.Planurile urmează să fie supuse spre aprobare Parlamentului.

Citește și: Sindicaliștii din Poliție îl atacă pe Streinu-Cercel: Dacă un ‘specialist’ gândea așa



De asemenea, autorităţile de la Sofia au majorat plafonul pentru noile împrumuturi la zece miliarde de leva (5,65 miliarde de dolari) şi au avertizat că se aşteaptă la o scădere a veniturilor publice cu 2,44 miliarde de leva, din cauza declinului exporturilor şi al cererii pe plan intern.



Bulgaria, cu o populaţie de aproximativ şapte milioane de locuitori, a ajuns la 379 de cazuri de infectare cu coronavirus.



Luni, premierul bulgar Boiko Borisov a anunţat că Executivul va cheltui peste un miliard de leva (566 milioane de dolari) pentru a plăti o parte din salariile muncitorilor în companiile ale căror operaţiuni au fost afectate de pandemie.



"Vom revizui bugetul pentru că, în cel mai optimist scenariu, această măsură va costa 1-1,5 miliarde leva, dar cred că această sumă nu va fi suficientă", a spus Borisov.



Premierul bulgar a precizat că Guvernul va plăti 60% din salariul obişnuit al muncitorilor pentru companiile care solicită acordarea acestui ajutor. Cu toate acestea, unele organizaţii ale mediului de afaceri şi-au exprimat scepticismul cu privire la funcţionarea eficientă a acestui sprijin, pentru că plata contribuţiilor sociale, pe care companiile trebuie să le plătească angajaţilor, nu este inclusă. O astfel de organizaţie a avertizat că multe companii ar putea alege să îşi trimită angajaţii în concediu plătit sau neplătit sau chiar în şomaj.



Măsura va viza companiile care au fost nevoite să se închidă din cauza măsurilor pe care Guvernul de la Sofia a fost nevoit să le impună pentru a limita răspândirea virusului, precum şi companiile ale căror vânzări au scăzut în luna martie cu 20% în ritm anual. Aproximativ 10.000 din cele 3,2 milioane de persoane ocupate din Bulgaria şi-au pierdut locul de muncă de la izbucnirea crizei coronavirusului.



Măsurile destinate protejării locurilor de muncă fac parte dintr-un pachet mai amplu în valoare de 4,5 miliarde de leva pe care Guvernul de la Sofia îl are în vedere pentru a limita impactul pandemiei de coronavirus asupra economiei.