Candidatul PNL la Capitală, în fața sediului PMB: 'Am auzit până ni s-a făcut acru în gură tuturor că Nicușor Dan a scos primăria din faliment. Nimic mai fals'

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Sebastian Burduja, a declarat că în timpul mandatului lui Nicuşor Dan datoria PMB a crescut cu jumătate de miliard de lei şi a subliniat că edilul general a minţit atunci când a afirmat că a scos instituţia din faliment, conform News.ro.

„Prima întrebare este aceasta: de ce minte Nicuşor? În episodul de astăzi voi prezenta situaţia bugetului Primăriei Generale, conform datelor oficiale de la Primăria Generală de la Ministerul de Finanţe. Haideţi să începem cu partea de venituri, cu ce a încasat Primăria Generală pe mandatul lui Nicuşor Dan în ultimii ani. Dacă în 2020, veniturile - ce a încasat primăria - sunt 3,7 miliarde lei, observăm o creştere în special în 2022 şi în 2023, când avem 6,4 miliarde lei venituri proprii şi în total peste 7 miliarde de lei. Asta înseamnă o creştere de aproape de la simplu la dublu. Deci, Nicuşor pe mandatul lui a avut mult mai mulţi bani în primărie cu aproape 3 miliarde lei în plus", a explicat Sebastian Burduja, într-o conferinţă de presă organizată, joi, în faţa sediului PMB.

Liberalul a atras atenţia că a crescut datoria Primăriei Capitalei pe termen lung, în mandatul primarului Nicuşor Dan.

„Am auzit de n ori, până ni s-a făcut acru în gură tuturor, că a scos primăria din faliment. Nimic mai fals. Nicuşor minte şi îmi pare rău s-o spun şi s-o constatăm cu toţii. În 2020, primăria din faliment - nu că ar fi stat mai bine pe mandatul Firea, când a fost pur şi simplu prăbuşită în datorii şi în datoriile companiilor - să vedem cum a preluat Nicuşor Dan. Am avut datorii pe termen scurt 3,6 miliarde lei şi datorii pe termen lung 3,2 miliarde lei, în total 6,8 miliarde lei. Haideţi să vedem cum stăm anul trecut. Datoria pe termen scurt într-adevăr a scăzut la 2,2 miliarde lei, dar datoria pe termen lung a crescut de la 3,2 la 5 miliarde lei, în total 7,3 miliarde lei. Deci, dacă în 2020 datoria era de 6,8 miliarde lei, iată că în 2023, după cei trei ani şi jumătate de mandat Nicuşor Dan, discutăm de datorie mai mare cu jumătate de miliard de lei”, a menţionat Sebastian Burduja.

Datoriile și dobânzile la bănci

Acesta a mai punctat că au crescut datoriile şi dobânzile plătite băncilor de către PMB, însă Nicuşor Dan a susţinut că a scos Primăria Capitalei din faliment.

„De fapt, e doar un exerciţiu prost de inginerie financiară în care s-a rostogolit datoria, din datorie pe termen scurt în datorie pe termen lung. Mai mult, datoria totală a crescut cu jumătate de miliard de lei, deci a şi rostogolit, s-a şi îndatorat în plus. Care este costul? Dincolo de minciuna în sine, vedem cum au crescut dobânzile, pentru că, împrumutându-se într-o perioadă în care au crescut dobânzile şi împrumutându-se mai mult, dacă în 2020, când primăria era în faliment, 155 milioane lei plăţi în dobânzi, iată anul trecut 242 de milioane de lei dobânzi. Deci, plătim mult mai mult băncilor şi celor care creditează Primăria”, a completat candidatul PNL la şefia PMB.

Se emit facturi, dar nu se înregistrează

Despre companiilor municipale, acesta a precizat că ele au datorii mai mari în 2023, comparativ cu anul 2020.

„Se mai întâmplă un lucru în primăria generală - se emit facturi, dar nu se înregistrează. "Deci, e o creştere de 500%. Cum ai scos primăria din faliment, că datoria pe termoficare ţi-a crescut de aproape cinci ori? Toate aceste cifre sunt matematică pură. Nu sunt nici usturoi, nici poveşti sunt matematică”, a mai subliniat liberalul.

Acesta a catalogat despre un „dezastru” situaţia legată de absorbţia fondurilor europene la PMB.

Sebastian Burduja a reiterat invitaţia de a participa la o dezbatere pentru Nicuşor Dan şi ceilalţi contracandidaţi pe care îi are în competiţia pentru Primăria Capitalei.

„Constat că sunt în continuare, practic, singurul candidat care a prezentat un plan concret şi acum vă prezint cifre concrete şi voi continua în fiecare săptămână, periodic, să vă explic minciuna din primăria generală, o minciună pe care bucureştenii nu o pot tolera, pentru că în spatele acestor cifre este incompetenţă, este indiferenţă, este management defectuos şi este o mare, mare minciună. Dacă acest candidat Nicuşor Dan refuză în continuare o dezbatere democratică, transparentă, corectă, nu va avea sprijinul Partidului Naţional Liberal în Consiliul General”, a conchis Burduja.