Bursele revin pe creștere: BET încheie ziua de joi cu o creștere de 0,84%

Toți cei nouă indici ai Bursei de Valori București (BVB) au marcat aprecieri solide joi în penultima ședință de tranzacționare a săptămânii, BET repornind motoarele către noi maxime pe fondul unei evoluții puternic pozitive și în piețele externe, anunță MEDIAFAX.

Referința pieței a înregistrat o creștere de 0,82% joi, atingând la finalul ședinței bursiere nivelul de 9.939,58 de puncte. Maximul istoric, înregistrat de BET în decembrie 2007, este situat la 10.857 de puncte.

Citește și: Blue Air lansează noi rute! Care sunt destinațiile și tarifele

Din punctul de vedere al lichidității, săptămâna s-a încheiat cu un rulaj de 38,48 de milioane de lei, aproape de media zilnică din 2019, de aproximativ 39 milioane de lei.

Bursele europene, asiatice și cele americane au evoluat și ele pe o tendință pozitivă după detensionarea conflictului dintre Statele Unite și Iran.

Din cadrul indicelui BET, cele mai bune evoluții au fost înregistrate de: Transgaz (TGN) plus 2,47%, Banca Transilvania (TLV) plus 1,95% - care au atins un nou maxim istoric la 2,61 de lei - și Electrica (EL), plus 1,41%. La polul opus regăsim doar titlurile Purcari Wineries (WINE), cu o scădere de 0,26% și Medlife (M) care au pierdut 0,29%.

Citește și: Declarația care zguduie cazul Caracal: ‘Mai erau și alte fete. Se ocupă cu traficul de persoane’

Titlurile Fondul Proprietatea (FP), care au urcat cu 0,42%, au ocupat prima poziție în topul celor mai tranzacționați emitenți, cu schimburi în valoare de 11,8 milioane de lei și un preț de 1,2 lei/titlu. Acțiunile FP sunt urmate în clasamentul rulajelor de acțiunile Băncii Transilvania (TLV), cu 5,59 milioane de lei, și OMV Petrom (SNP), cu tranzacții în sumă de 5 milioane de lei.