CADOU DE CRĂCIUN/ Decoraţiuni şi aranjamente de sărbători făcute cu suflet pentru a aduce bucurie

De câteva luni bune, meştereşte la decoraţiuni şi aranjamente de Crăciun. Taie, lipeşte, asamblează cu migală, iar din mâinile ei ies cadouri perfecte pentru perioada sărbătorilor, potrivit Agerpres.

E povestea Oanei Malache, o fostă ziaristă din Bârlad, care a lucrat mai apoi în sectorul public, iar de ceva timp a renunţat la slujba sa pentru a se dedica unei vechi pasiuni. Prima sa specializare a fost aceea de tehnician în design vestimentar, dar nu a lucrat niciodată în acest domeniu. Destinul însă i-a îndrumat din nou paşii spre creaţie.Totul a început acum câţiva ani, când, din cauza unor probleme de sănătate care au necesitat repaus, a încercat să găsească o activitate care să-i ocupe mintea. A început să creeze mici bijuterii, gablonţuri pe care le dăruia prietenilor. A observat apoi că această activitate o relaxează şi îi stimulează creativitatea.

"Am început cu bijuterii lucrate manual, pentru că simţeam nevoia să fac ceva util, să-mi găsesc o activitate care să-mi ocupe mintea, care să mă facă să mă simt utilă. Eu am avut dintotdeauna o atracţie pentru creaţie, chiar prima mea specializare este în domeniul creaţiei vestimentare. Nu am profesat în domeniu, dar până la urmă soarta m-a dus tot pe acolo. Îmi amintesc că am deschis odată un e-mail şi mi-au apărut nişte reclame cu materii prime pentru realizarea bijuteriilor. M-am gândit de multe ori că poate asta a fost un semn", mărturiseşte Oana.

Locuinţa i-a devenit un mic atelier şi uşor, uşor a început să realizeze şi decoraţiuni hand-made. Şi-a deschis un magazin online şi a început să viseze. Are planuri mari, dar e conştientă că totul se face cu paşi mici. A vrut chiar să acceseze bani europeni pentru a se extinde, dar a mers în final pe varianta dezvoltării pe cont propriu. Sprijinul familei este unul foarte important, iar Oana îl are din plin. Soţul şi fiica o susţin, îi dau idei, o ajută cu partea de promovare, iar alături îi sunt şi cei trei căţei şi un motan, animăluţele familiei.



"Am sprijinul celor dragi şi nici nu simt că muncesc, nu simt cum trece timpul. Am ajuns să apreciez la adevărata valoare acea vorbă conform căreia dacă îţi place ce faci nu vei simţi că munceşti în nicio o zi din viaţa ta. Sunt la început de drum, este greu, pentru că e şi un context socio-economic aparte, dar am planuri mari şi ştiu că totul se face cu răbdare. Mi-am propus să nu renunţ, chiar dacă nu va fi aceasta principala mea activitate şi mă voi întoarce la muncă, la această pasiune nu voi renunţa niciodată şi voi rămâne cu magazinul online, deşi visez la un magazin adevărat, un butic cu atelier, pentru că e foarte importantă interacţiune cu clienţii. După aproape 20 de ani de lucru cu oamenii, mi-a venit greu să mă retrag, să mă izolez, dar vom depăşi această perioadă dificilă a pandemiei", mai spune Oana Malache.



Pentru ea, pandemia a venit şi cu lucruri bune. A fost, ca pentru mulţi alţii, momentul în care s-a reinventat.



"În perioada în care au stat în case, oamenii au început să aibă vreme şi pentru ei. Mulţi s-au întrebat dacă fac ce le place cu adevărat, s-au gândit dacă ce fac le aduce linişte şi mulţumire.Orice om trebuie să se gândească şi la el puţin, nu la modul egoist. Toţi suntem învăţaţi cu sarcini, cu atribuţii, dar avem dreptul să ne gândim şi la noi, iar câteodată vine un moment când trebuie să punem punct, să devenim stăpâni pe timpul nostru. Eu acum sunt împlinită din acest punct de vedere", a mărturisit ea.

Oana a ales să lucreze mai puţin cu elemente naturale. A studiat ecologie şi nu vrea să irosească multe dintre resursele naturii, deşi ştie că toate fac parte dintr-un mare flux. Câteodată mai face excepţii, dar grija pentru protecţia mediului rămâne o preocupare a sa.



După perioada destul de aglomerată a sărbătorilor de iarnă, Oana ştie ce va face. Va începe pregătirile pentru noi şi noi evenimente: Ziua Îndrăgostiţilor, Mărţişorul, Ziua Femeii şi apoi Sărbătorile de Paşti. Vor urma apoi nunţi şi botezuri. Pentru toate aceste momente deosebite gândeşte cu drag decoraţiuni speciale şi speră ca numărul clienţilor să crească de la o zi la alta, pentru că e convinsă că în sufletele tuturor e loc de bucurie.