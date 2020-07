Cafenelele 5 to go înlocuiește paiele din plastic cu unele comestibile sau biodegradabile

Lanţul de cafenele 5 to go renunţă, începând cu 1 iulie, la paiele din plastic, în locul unora comestibile, în cazul băuturilor reci, şi a unora biodegradabile şi compostabile, pentru băuturile calde, potrivit unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES.

Iniţiativa 5 to go face parte dintr-un plan amplu de business, construit pentru următorii 5 ani, care vizează utilizarea exclusivă de materiale din surse sustenabile şi regenerabile. În 2019, în întreaga reţea 5 to go s-au consumat peste un milion de paie din plastic. Decizia de a le înlocui aduce astfel o contribuţie semnificativă la mediul înconjurător şi la construirea unui viitor mai verde, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Vestea verii vine de la Nelu Tătaru: În maximum o lun, viața revine la normal

"De la lansarea sa, 5 to go a marcat multe premiere pentru piaţa din România. Întotdeauna, planul nostru de dezvoltare a vizat construirea unui model de business stabil şi sustenabil, fără a neglija inovaţia şi dorinţa de a ne surprinde clienţii cu produse, oferte sau campanii. Iată că şi de această dată reuşim să venim cu o premieră! Paiele comestibile sunt aduse în parteneriat cu un brand cu o filosofie puternică în spate de salvare a planetei prin acţiuni mici, dar semnificative, cum e şi aceasta", a declarat Radu Savopol, co-fondator 5 to go, citat în comunicat.

Tranziţia cu paiele din plastic se va face treptat, însă până la începutul lunii august se estimează să existe în locaţii doar noile paie, cele comestibile şi cele biodegradabile şi compostabile. Paiele comestibile sunt pe bază de zahăr şi sunt disponibile în 5 variante - cu aromă de ciocolată, de căpşuni, de măr, de lime şi fără aromă şi se vor oferi la întreaga gamă de băuturi reci, precum limonadă, smoothie, frappe, ice coffee. Ele încep să se dizolve în băutură după o oră şi nu schimbă cu nimic proprietăţile băuturilor reci.

"Clienţii 5 to go sunt tineri, dinamici, preocupaţi de lumea în care trăiesc şi de mediul înconjurător. Inspiraţi de ei şi motivaţi de viziunea noastră de business, am reuşit să venim cu această inovaţie şi să fim primul lanţ de cafenele din România care introduce paiele comestibile. Ne place să setăm trenduri, iar de această dată ne-ar bucura cu atât mai mult să ni se alăture şi alte locaţii în această iniţiativă verde", a precizat, la rândul său, Lucian Bădilă, co-fondator 5 to go.

Clienţii pot cumpăra paie comestibile şi pentru acasă.

5 to go a luat naştere în 2015, iar în prezent a ajuns la 170 de cafenele, fiind cel mai mare din Europa de Est, dar şi cea mai accesată franciză din România.