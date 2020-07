Calcule care ne dau fiori: statul plătește un milion de euro pentru un elev care nu face școală

Elevii români care au făcut ore online pe genunchi vor avea un salariu mai mic de-a lungul vieţii profesionale, conform anteprenorului Măriuca Talpeş.

Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 97: S-a deschis cel mai mare bordel politic, la Capitală

Anteprenor, matematician şi cofondator al companiei Bitdifender, Măriuca Talpeş încearcă de ani de zile să vadă educaţia din România prin alţi ochi. Şcoala online nu a făcut decât să adâncească problemele sistemului, informează Mediafax.

La un calcul simplu, anteprenorul spune că elevii români care au făcut ore online pe genunchi vor avea un salariu mai mic de-a lungul vieţii profesionale.



„Un an şcolar calculat pentru veniturile din ţara noastră i-ar aduce în plus (unui elev n.red.), respectiv, în minus dacă nu face acest an şcolar, 70.000 de euro de-a lungul vieţii lui. Un copil care ajunge să abandoneze şcoala va aduce costuri sociale pentru ţara respectivă, în jur de un million de euro de-a lungul vieţii. Accesul la job pentru aceşti copii care abandonează şcoala este cam 1 la 10”, a spus Măriuca Talpeş.



Preşedintele Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), Şerban Iosifescu, spune că este nevoie urgentă de investiţie în educaţie remedială. Adică, recuperarea materiei pentru elevii care nu au putut ţine pasul cu şcoala online.

„Este foarte important ca să ştim că învăţarea online nu este mutarea învăţării din clasă pe calculator, adică filmarea unui profesor care scrie la tablă nu înseamnă că este o lecţie online. Trebuie să avem în vedere măsuri de recuperare, adică să facem o diagnoză cu ce s-a pierdut în aceste luni de închidere a şcolilor şi apoi să recuperăm şi în acelaşi timp să ne concentrăm activitatea de învăţare, ceea ce este esenţial ca să minimizăm pe cât posibil aceste pierderi”, a declarat acesta.



Un studiu făcut de Royal Society arată că Marea Britanie a alocat peste un milliard de lire sterline pentru educaţia remedială. De asemenea, Scoţia a anunţat că va angaja 850 de profesori în plus pentru a ajuta elevii să recupereze materia pierdută în timpul orelor online.