VIDEO Călin Popescu Tăriceanu explică de ce a rupt coaliția cu PSD: Ce a făcut Viorica Dăncilă la întâlnirea de luni dimineața

Călin Popescu Tăriceanu a anunțat că ALDE a rupt alianța guvernamentală cu PSD și a explicat de ce s-a luat această decizie. Totul a venit ca urmare a reacției Vioricăi Dăncilă, care a refuzat orice răspuns la cererile ALDE.

”Azi dimineaţă am avut o întâlnire cu doamna premier, Viorica Dăncilă, în calitatea dânsei de preşedinte al PSD (...) pentru a discuta în legătură cu salvarea situaţiei - rămânerea sua părăsirea coaliţiei de guvernare. Şi am aşteptat de la doamna prim ministru să spună dacă are în vedere un plan articulat pentru relansarea guvernării care să presupună mai multe componente. (...) La toate aceste întrebări la care aşteptam un răspuns favorabil, astfel încât guvernarea să poată continua (...), din păcate n-am avut niciun fel de contrapropunere. (...) Colegii au luat hotărârea de a se renunţa al continuarea guvernării împreună lături de PSD.”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu după ședința ALDE.

