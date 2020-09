Călin Popescu Tăriceanu ÎI RĂSPUNDE Gabrielei Firea: Greșește când caută vinovați de pierderea alegerilor. Ea a REFUZAT alianța câștigătoare

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, răspunde atacurilor lansate de Gabriela Firea după pierderea Primăriei Capitalei. Acesta spune că Firea a refuzat alianța care putea să îi aducă victoria.

"Gabriela Firea greșește atunci când caută vinovați pentru înfrângerea de la Capitală altundeva decât în propriile decizii! Alianța care putea să-i mai aducă un nou mandat de primar general a fost refuzată chiar de ea. Nu putem acum să acceptăm falsificarea adevărului doar pentru ca dna Firea să-și poată găsi scuze pentru dezastrul pe care l-a provocat la Capitală. ALDE, Pro România și PSD au fost în discuții foarte avansate pentru realizarea unei alianțe la alegerile locale, care ar fi urmat să se transforme într-o alianţă și pentru alegerile parlamentare.

Citește și: Date de ULTIMĂ ORĂ de la BEC - Primăria Capitalei: Nicușor Dan - 42,78%, Gabriela Firea - 37,99%

De altfel, ALDE a realizat acest gen de alianțe cu PSD-ul într-o serie de județe, alianțe care în cele mai multe situații s-au dovedit de succes. În momentul în care s-a ajuns la alianța pentru București, dna Firea s-a împotrivit alianței, iar președintele PSD, dl Ciolacu, a declarat că nu vrea să-i impună o alianță pentru a nu fi considerat responsabil în cazul unui eșec! Nu am ajuns în acest impas pentru că noi la ALDE am fi condiționat cu ceva această alianţă, locuri pe listă sau alte funcții, ci pentru că lipsa de experiență a dnei Firea a împins-o spre această soluție. După cum am văzut în campanie a candidat atât de singură încât s-a ferit foarte tare și de propriul partid.

Decizia dnei Firea a fost una greșită și ea ne-a afectat pe toți cei care am fost în alianța de guvernare. Această decizie o lipsește acum de al doilea mandat și pe ea și pe alți colegi de la sectoare. Dacă am fi avut o alianţă, așa cum am propus, probabil că acum Vlad Voiculescu nu mai amenința primarii în funcție cu închisoarea. Dacă am fi avut o alianță, așa cum am propus, Dan Tudorache era primar la sectorul 1. Dacă am fi avut o alianță, așa cum am propus, Bucureștiul nu ajungea pe mâna unor demagogi!

Dar așa se întâmplă când disprețuieșți un ajutor dezinteresat doar pentru că ți se pare prea mic", scrie Tăriceanu pe Facebook.