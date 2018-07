Călin Popescu Tăriceanu vorbește despre relația cu Liviu Dragnea: Văd tot felul de enormități

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, susține că relația cu Liviu Dragnea este în general una bună și arată că citește în presă ”tot felul de enormități” despre o ruptură a coaliției. Totodată, Tăriceanu a explicat că Viorica Dăncilă este criticată pe nedrept pentru gafele pe care le face.

”Relația cu Liviu Dragnea este foarte bună. Citesc în ziare și văd tot felul de enormități. Relația este foarte bună, vorbim la telefon, ne întâlnim.

Relația cu doamna Dăncilă este bună, încerc să îi împărtășesc din experiența mea, atunci când consider că are nevoie. Mi se pare că este urmărită și criticată pe nedrept, într-un demers care nu are nicio legătură cu jurnalismul, din partea unor colegi.

Relația cu președintele Iohannis este una instituțională și atât”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, la TVR, în cadrul emisiunii ”România 9”.