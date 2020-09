Candidatul PLUS la Primăria Sectorului 4, Simona Spătaru: 'Am votat cu încredere pentru o primărie deschisă oamenilor'

Candidatul PLUS la Primăria Sectorului 4, Simona Spătaru, a declarat că a votat pentru o "primărie deschisă oamenilor", potrivit Agerpres.

Citește și: Dolarul american se va prăbuşi până la sfârşitul lui 2021 - economist

"Astăzi am votat cu încredere pentru o primărie deschisă oamenilor în primul rând, am votat, de asemenea, cu încredere, o echipă care va cheltui cu multă responsabilitate banul public şi va fi deschisă cu tot ceea ce face în primărie. Îndemn pe toţi locuitorii să iasă la vot, să-şi asume responsabil acest gest pentru ei, pentru familia lor, pentru copii, pentru viitorul nostru şi nu în ultimul rând am votat pentru un primar care va fi aproape de oameni, care nu se ascunde, care vine la dezbateri, pentru că nu are nimic de ascuns", a spus Simona Spătaru, la ieşirea de la urne.