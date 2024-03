Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei dă atacul la Piedone: 'El poate fi un bun primar de sector, dar atât'

Medicul Cătălin Cîrstoiu, candidat al PSD şi PNL pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti, este de părere că unul dintre contracandidaţii săi, Cristian Popescu Piedone, este „un foarte bun primar de sector, dar atât”.

„Sunt absolut sigur că domnul Piedone, Popescu, va fi un foarte bun primar de sector. E harnic, ştie ce să facă în sector. El poate fi un bun primar de sector, dar atât”, a afirmat Cătălin Cîrstoiu, luni seară, la Digi 24.

El nu crede în ipoteza unei retrageri a lui Cristian Popescu Piedone din cursa electorală pentru Primăria Capitalei ca urmare a unei negocieri cu marile partide, spunând, în acest context: „Nu suntem într-un film, suntem în viaţa reală”.

Cîrstoiu a dezvăluit că nu şi-a ales încă un slogan de campanie.

„Eu cred că un oraş sănătos, cu oameni frumoşi, aleg omul, nu un slogan. Eu cred că oamenii din Bucureşti sunt atât de maturi încât nu mai cred în cuvinte aruncate anapoda, în cuvinte aruncate pompos”, a susţinut el.

Cîrstoiu a spus că este deschis „oricărei soluţii” pentru rezolvarea problemelor Capitalei.

Cîrstoiu: „Nu mă retrag”

„Eu nu mă retrag din cursa, sunt un competitor, un om care își câștigă luptele pe care le incepe. E exclus ca eu să mă retrag din această competiție. Cred în ceea ce este ca opinie în mintea lui Ciolacu și Ciuca și din programele celor două mari partide pentru București. Și PSD are idei bune și PNL are idei bune și eu am ideile mele.

Nu sunt un candidat de sacrificiu. Eu nu îmbrac aceasta haină niciodată. Eu sunt exponentul alianței PSD-PNL și cred că prin mesajul meu mă regăsesc în dorinta oricăruia dintre oamenii din Capitală care simpatizează si cu PSD și cu PNL si nu numai, pentru că îmi place să traiesc într-un oras cochet. Eu am un mesaj foarte clar pentru oameni: un oraș mai bun”, a mai declarat Cîrstoiu.

Sondajul Avangarde

Potrivit unui sondaj realizat de Avangarde pentru Digi24, în perioada 20-24 martie 2024, pe 1000 de subiect, prin metoda interviului față în față, Cristian Popescu Piedone, actualul primar al Sectorului 5, se află pe primul loc în preferințele bucureștenilor pentru funcția de primar general.

Astfel, dacă alegerile ar avea loc duminica următoare, rezultatele ar arăta în felul următor (+/-2,9% marjă de eroare):

Cristian Popescu Piedone (PUSL) - 44%

Nicușor Dan (independent susținut de USR-PMP-Forța Dreptei) - 27%

Cătălin Cîrstoiu (PSD-PNL) - 16%

Mihai Enache (AUR) - 10%